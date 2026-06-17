G4Media: Ministerul Agriculturii ar putea reveni în mâinile lui Florin Barbu / Cum arată lista miniștrilor vehiculați pentru Guvernul Veștea

17 iun. 2026, Articole / Reportaje
G4Media: Ministerul Agriculturii ar putea reveni în mâinile lui Florin Barbu / Cum arată lista miniștrilor vehiculați pentru Guvernul Veștea
FOTO: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să meargă la președintele Nicușor Dan și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern, potrivit G4Media, care citează surse politice.

Pe listă se regăsesc mai mulți foști membri ai Guvernului Bolojan, printre care Alexandru Nazare, Bogdan Ivan (PSD), Alexandru Rogobete (PSD), Florin Manole (PSD), Florin Barbu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL).

Printre propuneri se află și nume din PNL apropiate de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea, precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu.

Lista miniștrilor apărută pe surse

Potrivit informațiilor publicate de G4Media, structura viitorului Cabinet ar putea arăta astfel:

  • Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare
  • Ministerul Culturii – Vlad Nistor
  • Ministerul Economiei – Lucian Bode
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alina Gorghiu
  • Ministerul Afacerilor Interne – Cătălin Predoiu
  • Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc
  • Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu
  • Ministerul Justiției – Radu Marinescu
  • Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol
  • Ministerul Energiei – Bogdan Ivan
  • Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete
  • Ministerul Muncii – Florin Manole
  • Ministerul Agriculturii – Florin Barbu
- articolul continuă mai jos -

În acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial, lista fiind publicată pe surse și putând suferi modificări până la prezentarea oficială a viitorului Executiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
17 iun.
Peste 440 de copii din comunități vulnerabile din Zalău ar putea beneficia de programe after-school, masă caldă și sprijin educațional
Peste 440 de copii din comunități vulnerabile din Zalău ar putea beneficia de programe after-school, masă caldă și sprijin educațional
Articole / Reportaje
17 iun.
APIA a plătit peste 46 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile de ameliorare a raselor
APIA a plătit peste 46 de milioane de lei crescătorilor de animale pentru serviciile de ameliorare a raselor
Articole / Reportaje
17 iun.
De ce ar trebui să incluzi fructele și legumele bio în alimentație? Avantaje reale față de produsele din agricultura convențională: gust natural, nivel de pesticide redus, dar și un sprijin pentru refacerea naturală a terenului agricol
De ce ar trebui să incluzi fructele și legumele bio în alimentație? Avantaje reale față de produsele din agricultura convențională: gust natural, nivel de pesticide redus, dar și un sprijin pentru refacerea naturală a terenului agricol
Articole / Reportaje
16 iun.
Europarlamentarii au aprobat modificările legislative care elimină tarifele vamale pentru bunurile industriale americane și pentru unele produse agricole
Europarlamentarii au aprobat modificările legislative care elimină tarifele vamale pentru bunurile industriale americane și pentru unele produse agricole
Articole / Reportaje
16 iun.
În Sectorul 1, piețele vor deveni și un spațiu de socializare și cultural/ Vor fi înființate și piețe volante
În Sectorul 1, piețele vor deveni și un spațiu de socializare și cultural/ Vor fi înființate și piețe volante

Cele mai noi articole

Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
Magazin online: Vânzările de înghețată artizanală aproape s-au triplat încă din luna mai / „Observăm că tot mai mulți clienți caută produse premium, realizate din ingrediente de calitate, dar și variante adaptate unor nevoi specifice, precum cele fără zahăr sau vegane”
VIDEO Ce sunt mochi japonezi? Există și varianta „dochi” comercializată de un faimos supermarket din Spania, dar și rețeta de mochi de dietă care a devenit virală pe rețelele sociale
VIDEO Ce sunt mochi japonezi? Există și varianta „dochi” comercializată de un faimos supermarket din Spania, dar și rețeta de mochi de dietă care a devenit virală pe rețelele sociale
Obiceiuri alimentare sănătoase care pot afecta dinții / Dr. Fadi Cherry, medic stomatolog, explică de ce e bine să eviți gustările, fructele uscate și smoothie-urile
Obiceiuri alimentare sănătoase care pot afecta dinții / Dr. Fadi Cherry, medic stomatolog, explică de ce e bine să eviți gustările, fructele uscate și smoothie-urile
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
VIDEO | George Tuță: „Bucureștiul nu mai are o piață de gros funcțională” / Primarul Sectorului 1 propune un centru de aprovizionare pentru comercianți și producători
VIDEO | De la ciorba de perișoare la fine dining. Chef Nico Lontras povestește cum a descoperit potențialul gastronomiei românești: „A trebuit să mă arăt pe mine în farfurie”
VIDEO | De la ciorba de perișoare la fine dining. Chef Nico Lontras povestește cum a descoperit potențialul gastronomiei românești: „A trebuit să mă arăt pe mine în farfurie”