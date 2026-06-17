Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să meargă la președintele Nicușor Dan și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern, potrivit G4Media, care citează surse politice.

Pe listă se regăsesc mai mulți foști membri ai Guvernului Bolojan, printre care Alexandru Nazare, Bogdan Ivan (PSD), Alexandru Rogobete (PSD), Florin Manole (PSD), Florin Barbu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL).

Printre propuneri se află și nume din PNL apropiate de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea, precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu.

Lista miniștrilor apărută pe surse

Potrivit informațiilor publicate de G4Media, structura viitorului Cabinet ar putea arăta astfel:

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare

Ministerul Culturii – Vlad Nistor

Ministerul Economiei – Lucian Bode

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alina Gorghiu

Ministerul Afacerilor Interne – Cătălin Predoiu

Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Ministerul Justiției – Radu Marinescu

Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol

Ministerul Energiei – Bogdan Ivan

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministerul Muncii – Florin Manole

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

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În acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial, lista fiind publicată pe surse și putând suferi modificări până la prezentarea oficială a viitorului Executiv.