“Agricultorii români vor fi distruși”, “Nicușor Dan îi vinde pe fermieri Occidentului” și “Europa va fi inundată de produse ieftine și periculoase” – acestea sunt doar câteva dintre afirmațiile vehiculate în ultimele zile în spațiul online din România de către extremiștii de dreapta, după ce majoritatea statelor europene au votat în favoarea Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și a Acordului comercial interimar (iTA) între UE și Mercosur, piața comună a Americii de Sud, cunoscute la pachet drept “Acordul Mercosur”, conform G4Media.

Ce trebuie să știi despre Acordul UE-Mercosur, în linii mari:

UE este al doilea cel mai mare partener al statelor Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay, etc). În 2024, valoarea importurilor UE din Mercosur a ajuns la 56 de miliarde de euro, cea a exporturilor la 55 de miliarde.

După 25 de ani de negocieri, Consiliul UE a votat în favoarea acordurilor la începutul lui ianuarie 2026: 21 de state membre, printre care și România, și-au dat avizul pozitiv, în vreme ce Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria au votat împotrivă și Belgia s-a abținut, scrie Politico.

Noua înțelegere prevede, printre altele, o reducere a tarifelor de import pentru majoritatea bunurilor vândute de Europa către America de Sud și invers, condiții preferențiale pentru restul bunurilor și creșterea unor cote de import pentru produse alimentare precum carnea de vită, cea de pui și boabele de soia. Citește aici textul integral;

După ce vor fi semnate sâmbătă în Paraguay, acordurile mai trebuie votate de Parlamentul European, iar pentru ca EMPA să intre în vigoare, trebuie ratificat de toate statele membre UE, amintește Consiliul UE;

În decembrie, după o serie de proteste ale fermierilor în Belgia și alte state UE, Uniunea a negociat noi mecanisme de protecție în cadrul înțelegerii, inclusiv o monitorizare mai strictă a importurilor de produse “sensibile” (vită, pui, etc) și posibilitatea de a reinstaura tarifele originale pentru produse care “aduc sau amenință să aducă vătămări grave”, printre altele.

În ultima săptămână, reprezentanții partidelor extremiste din România, în principal AUR, SOS și POT și influencerii care îi susțin în spațiul online, au ignorat în mare parte aceste detalii în timp ce au creionat o imagine aproape cataclismică a efectelor acordului pentru România, în condițiile în care valoarea importurilor românești din Mercosur este de puțin peste 400 milioane de euro pe an, conform ultimelor date ale Comisiei Europene – adică în jur de 0,3% din valoarea importurilor de 119.9 miliarde de euro ale României pentru perioada ianuarie-noiembrie 2025, potrivit Institutului Național de Statistică.

G4Media și Info Sud-Est vă prezintă cele mai populare narațiuni ale extremiștilor despre Acordul Mercosur:

“Fermierii români vor fi distruși” / “Piața va fi inundată de produse ieftine și periculoase”

Din momentul anunțării votului pozitiv pentru acord, o afirmație des repetată de politicienii de extremă dreapta, în special AUR și POT, este că acordul cu Mercosur ar însemna “distrugerea” fermierului român.

Această afirmație a fost repetată inclusiv de George Simion, liderul partidului extremist AUR. De pildă, în ziua votului, liderul extremist acuza trădarea fermierilor “din toată Europa” pe X, fostul Twitter.

Postarea a venit la câteva săptămâni după ce liderul extremist a afirmat,, într-un clip video postat pe Facebook, că “semnarea și angajarea României în acordul Mercosur înseamnă distrugerea agricultorilor”. El a enumerat susținerea acordului într-o serie de alte decizii făcute “în dispreț și împotriva românilor”, printre care noul acord cu OMV și o “nouă rată de împrumut de 4 miliarde euro pentru Ucraina”.

Simion nu a explicat personal de ce agricultorii români ar fi distruși de Mercosur, însă pe paginile oficiale ale AUR au apărut, începând din decembrie, postări în care era explicat faptul că România “deja depinde de alții și că odată venite produsele din America de Sud, fermierul român “nu va mai avea unde să vândă” – avantajele produselor sud-americane ar fi că vin “fără aceleași standarde, fără aceleași reguli și fără aceleași costuri”, iar agricultorii români “striviți” de taxe, norme și controale nu ar putea face acestei concurențe neloiale, conform narațiunii oficiale a partidului.

Această narațiune a fost preluată și pe paginile personale ale membrilor proeminenți ai AUR, precum parlamentarii Ioana Ramona Bruynseels, Dan Tănasă și europarlamentarul Adrian Axinia, cu postări care au strâns mii de reacții și sute de comentarii de rețelele de socializare, în special Facebook și Tiktok, dar și de membri ai partidelor extremiste POT și SOS, cum ar fi deputatul SOS de Argeș Tudor Ionescu și deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș, care i-au învuit în principal pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Bolojan pentru susținerea acordului și transformarea țării într-o “piață de desfacere pentru produse ieftine” care îi vor aduce pe aduce pe agricultorii autohtoni la faliment.

În schimb, europarlamentarul SOS Luis Lazarus a acuzat și partidele PSD și PNL de “pasivitate suspectă și ipocrită, atât la București cât și la Bruxelles” pentru că nu au făcut mai multe eforturi pentru apărarea agriculturii românești de presupusul pericol.

Tot Luis Lazarus a postat în decembrie despre un așa numit “protest gastronomic” în fața Parlamentului European – un bărbat îmbrăcat în haine românești a adus produse agricole locale în fața clădirii parlamentului, ca să vadă “doamna Ursula” și deputații români alimentele pe care “ei ne interzic, ne omoară dom’le”.

Pentru extremista Diana Șoșoacă, șefa Partidului SOS, acordul a fost mai degrabă un subiect marginal în luna ianuarie, cu referințe scurte presărate în postări despre alte subiecte controversate, cum ar fi legalizarea prostituției și propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Ordinul a venit de sus / Nicușor Dan ne-a vândut Vestului

Cealaltă narațiune favorită a politicienilor extremiști, care a fost și preluată de către mulți influenceri și comentatori care îi susțin, este ideea că România a “primit ordin de sus” pentru a susține acordul Mercosur și că Bucureștiul i-a “vândut” practic pe agricultorii autohtoni statelor din Europa de Vest, care ar avea mult mai mult de câștigat decât “estul agrar” de pe urma înțelegerii.

Unul din principalii susținători ai acestei idei este Petrișor Peiu, șeful senatorilor AUR, care a afirmat pe rețelele de socializare că România “sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron”.

Franța, cel mai mare exportator de produse agricole din UE, a fost unul dintre statele care a votat împotriva Acordului Mercosur la începutul lui ianuarie, însă Petrișor Peiu îl acuză pe președintele francez că a “mimat cu perfidie opoziția” pentru că se putea baza pe votul României pentru a întrunirii majoritatea calificată aprobării acordului.

Notă: Propunerile Comisiei Europene trebuie aprobate de Consiliul UE cu o majoritate calificată, adică cel puțin 15 din 27 de state care să reprezinte cel puțin 65% din populația Uniunii. 21 de state au votat în favoarea acordului în decembrie, iar votul României nu a fost decisiv în această privință.

Aceeași idee a fost susținută de Claudiu Târziu, fost membru AUR și fondator al platformei Acțiunea Conservatoare, care l-a acuzat pe Nicușor Dan că i-a “vândut” pe fermierii români “țărilor care conduc UE”: Franța, Italia, Germania și Spania sunt printre exemplele enumărate de europarlamentarul extremist, care a promis să voteze împotriva acordului.

Această narațiune a fost preluată de unii dintre cei mai importanți și vizibili susținători ai polului suveranist, inclusiv din presă, cum ar fi Anca Alexandrescu, moderatoarea Realitatea Plus care a candidat în 2025 la primăria București cu susținerea AUR. Într-o postare cu peste 5.000 de reacții pe Facebook, ea a afirmat că vizita președintelui României la Paris a fost un pretext pentru ca “stăpânul Macron” să îi poată ordona să voteze în favoarea acordului.

Opiniile cu privire la cine este “stăpânul real” al lui Nicușor Dan nu au fost însă uniforme. Robert Turcescu, unul dintre jurnaliștii surprinși la nunta extremistului George Simion în 2022, a declarat într-un videoclip carea strâns peste 40.000 de vizualizări pe Youtube că “trădarea României” de către Cotroceni a fost făcută la ordinul Ursulei von der Leyen, în favoarea Germaniei, dar și în “colaborare” cu Franța.

Și jurnalistul Ion Cristoiu, unul dintre membrii “rețelei minciunilor”, susținători ai narațiunilor pro-Kremlin în România identificați de Context.ro în 2023, a creionat imaginea “Comisiei Europene conduse de o nemțoaică” din cauza căreia România a votat împotriva intereselor fermierilor.

“Votul este incert / Miniștrii USR au “trecut peste capul” ministrului Agriculturii”

O narațiune mai rar întâlnită, dar susținută de unii dintre cei mai importanți politicieni extremiști și influenceri acuzați de propagandă în ultimii ani, este aceea că acordul Mercosur ar fi, de fapt, invalid, pentru îi lipsește semnătura lui Florin-Ionuț Barbu, ministrul PSD al Agriculturii – în condițiile în care ministerul condus de Barbu s-a autoexclus din funcția de avizator al proiectului.

Baza acestei narațiuni este un document publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la 12 decembrie, prin care a anunțat că a returnat, nesemnat, memorandumului propus de ministerul Economiei și cel al Afacerilor Externe, ambele conduse de miniștri USR, pentru că acesta nu reflectă poziția MADR și a asociațiilor de fermieri români, motiv pentru care “se impune eliminarea MADR din calitatea de avizator”.

Citește documentul complet și motivațiile ministerului pe G4Food.

La scurt timp după publicarea documentului, reacția inițială a unor membri AUR, cum ar fi Petrișor Peiu, a fost să condamne “lipsa poziției” MADR.

În spațiul extremist a apărut, însă, o altă teorie după ce acordul a fost supus votului în Consiliul UE. Imediat după votul de la început de ianuarie, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, avocatul devenit celebru tocmai pentru teoriile conspirației pe care le ventilează masiv în spațiul public, a declarat pe rețelele de socializare că lipsa semnăturii ministrului Agriculturii face votul României “incert”, iar decizia Consiliului poate fi atacată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în această bază.

O zi mai târziu, Piperea a publicat un articol de opinie în ActiveNews, o locomotivă a conspirațiilor și dezinformărilor anti-UE despre care jurnaliștii Context au scris în 2024, în care a repetat acuzațiile la adresa miniștrilor USR Oana Țoiu și Radu Miruță, însă nici social democrații nu au “scăpat”: partidul AUR a publicat pe site-ul său o poziție oficială prin care a afirmat că declarațiile PSD cu privire la semnarea acordului “sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanță a PSD și a ministrului Agriculturii în actuala Coaliție de guvernare”.

În orice caz, ideea că acordul a fost semnat de Consiliu “peste capul” ministrului PSD nu a părăsit bula suveranistă din spațiul online.

Jurnalistul Robert Turcescu, de pildă, a amintit despre această situație în fața audienței sale de zeci de mii de pesoane de pe Youtube, dar nu s-a pronunțat clar în privința sa, ci a dus discuția, din nou, spre interesele germane.

Pe de cealaltă parte, BobbyD, unul dintre influencerii favoriți ai suveraniștilor, a preluat și a întărit narativul AUR. El i-a acuzat pe social-democrați că “mimează opoziția” și că au trădat România prin modul în care au gestionat situația.

Notabil este însă faptul că BobbyD, un susținător fervent al lui Călin Georgescu, nu a preluat și ideea că produsele agricole sud-americane ar putea distruge agricultura românescă. El a minimizat efectul real al “marii vrăjeli” (acordul Mercosur, n. red.) și a criticat “trotinetele politice din România” pentru că îi acordă prea multă atenție în loc să se concentreze pe anularea alegerilor din 2024.