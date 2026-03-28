Jaf neobișnuit în Europa / 12 tone de batoane de ciocolată au dispărut dintr-un camion în drum spre Polonia

28 mart. 2026, Articole / Reportaje
Un furt spectaculos a atras atenția autorităților și a industriei alimentare din Europa, după ce un transport de aproximativ 12 tone de batoane de ciocolată a dispărut fără urmă. Camionul încărcat cu produse KitKat a plecat din Italia spre Polonia, însă nu a mai ajuns la destinație, notează Mediafax.

Potrivit informațiilor transmise de agențiile internaționale, vehiculul transporta peste 413.000 de batoane dintr-o gamă nouă a produsului. Marfa urma să fie distribuită în mai multe țări europene, însă transportul a dispărut pe traseu, în condiții care nu au fost încă elucidate. Atât camionul, cât și încărcătura sunt în continuare de negăsit. Reprezentanții Nestlé, producătorul batoanelor, nu au oferit detalii despre locul exact în care transportul a fost pierdut sau despre circumstanțele dispariției.

Anchetă în desfășurare

Compania a confirmat că produsele pot fi identificate printr-un cod unic de lot, ceea ce ar putea ajuta autoritățile în cazul în care acestea vor apărea pe piață. „Deși apreciem gustul excepțional al infractorilor, rămâne faptul că furtul de marfă este o problemă tot mai gravă pentru întreprinderile de toate dimensiunile”, au transmis reprezentanții produsului KitKat, într-o declarație oficială.

Aceștia au precizat că investigația este în desfășurare și că se colaborează cu autoritățile locale și partenerii din lanțul de aprovizionare pentru a clarifica situația.

Cazul scoate în evidență o problemă tot mai frecventă în Europa: furturile de transporturi comerciale. Acestea afectează lanțurile de aprovizionare și pot genera pierderi importante pentru companii, dar și întârzieri în livrarea produselor către consumatori.

 

