KitKat® și Formula 1® au ajuns la un parteneriat oficial pornind de la un numitor comun: ideea de pauză — „Have a break” în cazul KitKat®, pit stop-ul în cazul curselor de viteză. Pentru consumatorii din România, parteneriatul se traduce prin produse în ediție limitată, șansa de a câștiga o experiență VIP la Marele Premiu de la Spa, Belgia, și alte activări locale pe tot parcursul anului, menite să aducă energia competiției și importanța pauzelor. Am vorbit cu Cristiana Borșaru, Senior Brand Manager KitKat®, Nestlé România, despre logica din spatele acestui parteneriat și ce înseamnă el concret pe piața locală.

KitKat® devine ciocolata oficială a Formula 1®. De unde vine logica acestui parteneriat — ce au în comun cele două universuri?

Conexiunea este mai naturală decât pare la prima vedere. În Formula 1®, pit stopul este un moment scurt, dar esențial. Echipa intervine imediat, iar mașina revine pe circuit mai rapidă. Același principiu se aplică și în viața de zi cu zi — în ritmul alert în care trăim, oamenii au nevoie de pauze pentru a-și recăpăta energia și claritatea.

Parteneriatul KitKat® x Formula 1® pune exact această paralelă în centrul mesajului: pit-stop pentru mașini, pauze pentru oameni.

Concret, cum se vede parteneriatul în portofoliul de produse disponibil în România?

În 2026 vom avea o serie de lansări și activări inspirate din universul Formula 1®. Una dintre cele mai interesante noutăți sunt produsele ediție limitată în formă de monopost, realizate din ciocolată cu lapte, cereale crocante și bucățele de napolitană. Le puteți găsi în două formate: 29g sau punga de 66g perfectă pentru a fi împărțită.

De asemenea, am lansat și o ediție limitată de Chunky Caramel, cu un efect marmorat inspirat din dinamica și energia curselor. În paralel, o parte din portofoliul nostru are ambalaje speciale dedicate colaborării cu Formula 1®.

Într-o perioadă în care românii sunt tot mai atenți la ceea ce mănâncă, cum se poziționează categoria de snacking și ce rol joacă gustările în rutina zilnică?

Cred că tocmai de aceea sunt mai importante ca niciodată. Într-un program plin, pauzele devin momentele în care ne resetăm și ne recăpătăm energia.

Mesajul KitKat® a fost întotdeauna despre aceste momente simple, dar valoroase – acele pauze mici care ne ajută să continuăm „cursa” zilnică cu mai multă energie.

Există și studii care arată că pauzele scurte, de aproximativ 10 minute, pot contribui la creșterea nivelului de energie și la reducerea oboselii la locul de muncă. În același timp, pauzele mai lungi sunt importante pentru refacere după activități cognitive intense. De aceea, aceste mici momente de respiro devin tot mai relevante în programul zilnic.

Pauzele au devenit un concept de marketing pentru mai multe branduri. Există date concrete care să susțină că ele contează cu adevărat pentru productivitate și starea de bine?

Gustările au devenit sinonime cu pauzele pentru că reflectă felul în care ritmul nostru de viață s-a schimbat radical. Trăim într-o lume în care lucrăm într-un flux continuu, cu tranziții rapide între întâlniri, mesaje, notificări și task-uri. Pauzele lungi, bine definite, au fost înlocuite de micro‑pauze, scurte și spontane, în care oamenii caută un moment de deconectare rapidă. Aici intră în scenă gustările on‑the‑go — ușor de consumat, portabile, simple și satisfăcătoare.