Lime – un fruct pe care probabil l-am descoperit cu toții, deși vine de departe, și nu e deloc întâmplător. A cunoscut în ultimii ani o creștere explozivă, exporturi record și un lanț de producție care câștigă teren și viteză. Micul fruct din categoria citrice a depășit demult zona lui inițială de producție și redefinește echilibrele și strategiile din întregul sector mondial al citricelor, scrie publicația de sector Fruit Journal într-o amplă analiză.

Nu se întâmplă des ca un fruct „minor” să devină cheia de interpretare a unui întreg sector. Și totuși, exact acest lucru se întâmplă cu fructul verde de lime, tot mai central în dieta americană, în mixologie și în noile obiceiuri „healthy” care schimbă modul de consum al citricelor proaspete.

O cerere în creștere constantă redesenează fluxurile comerciale, strategiile logistice și investițiile agronomice în toată America Latină, transformând un produs marginal într-un adevărat indicator de tendințe de piață.

Mexic, colosul mondial al producției de lime, aprovizionează piața din SUA

În ultimii zece ani, valoarea exporturilor mondiale de lime s-a dublat, depășind 2,8 miliarde de dolari în 2023. Această expansiune nu privește doar cantitățile, ci mai ales rolul strategic al fructelor de lime în economiile agricole latino-americane, unde acest mic citric a devenit un asset economic și comercial comparabil, ca dinamism, cu avocado și afinele.

Mexicul domină piața globală cu o forță covârșitoare. În 2023 a exportat 1,4 milioane de tone de lime, adică peste jumătate din comerțul mondial. Nu există, în niciun altă categorie de citrice, o concentrare similară într-o singură țară. Statele Veracruz, Michoacán și Colima produc aproape fără întrerupere datorită celor trei cicluri vegetative anuale pe care lanțul de producție a învățat să le coordoneze cu precizie.

Iar fiziologia copacului de lime, care tinde să înflorească și să fructifice de mai multe ori pe an, a devenit o pârghie industrială: irigații modulabile, tăieri calibrate și nutriție de precizie permit menținerea unei producții uniforme chiar și în lunile cele mai dificile.

Anul 2023 a fost unul emblematic în producția de lime mexicană. Prețul mediu intern a atins 3,5 dolari/kg, cu vârfuri și mai ridicate primăvara, când o secetă severă a lovit regiunile centrale ale țării. Creșterea costurilor de producție și logistică a dus valoarea totală a exporturilor mexicane la 1,6 miliarde de dolari, aproape dublu față de cele 850 de milioane din 2018.

Mexicul rămâne imbatabil și în ceea ce privește rapiditatea accesului pe piață: datorită proximității geografice și acordurilor comerciale, poate ajunge la granița SUA în mai puțin de 72 de ore de la recoltare – un avantaj logistic pe care nicio altă țară nu îl poate egala.

Brazilia, regatul soiului „Tahiti”, controlează piața europeană

Dacă Mexicul domină America de Nord, Brazilia controlează o parte importantă a pieței europene. În 2023, țara a exportat aproximativ 280.000 de tone de lime, aproape toate din soiul Persian sau Tahiti (Citrus latifolia), apreciat pentru culoarea intensă, calibru uniform și durata mare de păstrare.

Regiunea de Sud-Est, mai exact São Paulo și Minas Gerais, concentrează cea mai mare parte a producției, susținută de cooperative și companii integrate vertical, capabile să gestioneze intern cultivarea, ambalarea și certificările.

Uniunea Europeană absoarbe peste 70% din exporturile braziliene, Germania, Olanda și Regatul Unit fiind printre cele mai solide piețe. Exporturile către Asia sunt încă marginale, dar în rapidă expansiune, susținute de noi protocoale fitosanitare semnate în ultimii ani.

Există însă și incertitudini: instabilitatea cursului real/dolar, creșterea costurilor transportului maritim și efectele climei asupra zonelor de producție determină companiile să-și diversifice piețele și să investească în sustenabilitate ambientală și ambalaje reciclabile.

Peru, actor emergent, cu soiuri mai aromatice

Peru este un actor emergent pe piața fructelor de lime. Între 2019 și 2023, exporturile peruane s-au triplat, crescând de la 25.000 la 90.000 de tone. Soiul predominant este Sutil, un lime mai mic și mai aromatic, foarte solicitat în SUA și ideal pentru procesare în sucuri, uleiuri esențiale și ingrediente pentru industria alimentară.

Regiunile Piura și Lambayeque devin noi poli de producție datorită proiectelor de irigații susținute din fonduri publice și private. Peru investește, de asemenea, în instalații industriale pentru procesarea pulpei și a sucurilor congelate destinate Europei și Asiei, urmând parțial traseul deja parcurs cu avocado și afine.

Logistica lanțului frigorific care susține piața

Potrivit sursei citate, o mare parte din succesul latino-american se datorează eficienței logistice. Lime este un fruct sensibil, inclusiv la variațiile de temperatură, își pierde rapid fermitatea și necesită răcire imediată după recoltare. În ultimii ani, exportatorii au investit în sisteme de precooling mai rapide, depozite frigorifice moderne și transport cu temperatură controlată, obținând o îmbunătățire semnificativă a duratei de păstrare și a calității la sosire.

Datele arată că această evoluție a redus pierderile post-recoltare și a crescut stabilitatea produsului, un factor decisiv pe o piață precum cea americană, care recompensează regularitatea mai mult decât prețul.

Reguli stricte și trasabilitate obligatorie

Un alt aspect este înăsprirea controalelor privind reziduurile de pesticide în SUA. Reglementările impun niveluri foarte ridicate de conformitate și monitorizare constantă, determinând lanțul latino-american să investească în protocoale de gestionare integrată mai riguroase.

Producătorii care nu pot garanta trasabilitatea totală riscă blocaje vamale și întârzieri semnificative. Este un semnal valabil nu doar pentru lime, ci pentru orice țară care dorește să exporte citrice peste ocean.

Climă imprevizibilă și riscuri fitosanitare

Raportul citat de publicație nu ignoră criticitățile: schimbările climatice afectează deja producția. Se înregistrează secete, valuri de căldură și precipitații neregulate, mai ales în Brazilia și Peru, cu efecte asupra randamentelor și costurilor.

Însă, cea mai temută amenințare rămâne Huanglongbing (HLB), boala de „îngălbenire” a citricelor. Datele indică o presiune în creștere a bolii, care reprezintă un risc real pentru stabilitatea ofertei. Nu este o problemă exclusiv „latino-americană”, ci una globală, ce necesită accelerarea strategiilor de biosecuritate.