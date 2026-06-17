În ultimii ani, din ce în ce mai multe produse „bio” se găsesc pe rafturile magazinelor. „Bio”, „organic” sau „ecologic” sunt doar etichete în trend sau merită cu adevărat investiția? Pentru că diferența de preț față de produsele convenționale este de multe ori notabilă.

Răspunsul oferit de studiile recente și de specialiștii în nutriție este un „Da” categoric. Trecerea la o alimentație bazată pe produse ecologice nu este un simplu trend, ci o decizie strategică pentru sănătatea pe termen lung. Iată care sunt principalele avantaje ale fructelor, legumelor și produselor bio față de cele din agricultura comună.

Fructele de pădure ecologice nu sunt „bombe” de pesticide ca cel din magazinele obișnuite

Fructele de pădure (căpșunile, afinele, zmeura, murele) sau cireșele sunt recunoscute ca adevărate „bombe” de antioxidanți, fibre și folați. Din păcate însă, atunci când provin din agricultura convențională, ele se află în topul produselor cu cele mai multe reziduuri de pesticide, din cauza cojii extrem de subțiri și poroase care absoarbe substanțele chimice.

Alegerea variantelor bio elimină acest risc. De exemplu, producători recunoscuți la nivel european, precum Flor de Doñana, din Spania au perfecționat un sistem prin care livrează afinele, căpșunile și murele ecologice la foarte scurt timp după recoltare. Astfel, consumatorul beneficiază de prospețime maximă și de gustul curat, autentic al fructelor. Acestea pot fi savurate proaspete, în combinație cu iaurt, chefir, brânzeturi sau în preparate delicioase la cuptor.

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Roșiile bio, mai mulți nutrienți și un gust ca pe vremuri

Roșiile ecologice sunt cultivate respectând ritmul naturii, fără pesticide sau fertilizanți de sinteză și, extrem de important, fără a proveni din semințe modificate genetic.

Diferențe majore între roșiile ecologice și cele convenționale:

Densitate nutritivă superioară: Analizele comparative arată că roșiile bio au un conținut semnificativ mai ridicat de vitamina C, polifenoli și fitonutrienți bioactivi.

Sursă pură de licopen: Roșiile sunt faimoase pentru licopen, un antioxidant puternic. Un truc nutrițional excelent este consumul roșiilor ecologice împreună cu puțin ulei de măsline, o grăsime sănătoasă care favorizează absorbția optimă a licopenului în organism.

Gustul de altădată: Datorită dezvoltării naturale în sol bogat, roșiile bio au un gust mult mai echilibrat și intens comparativ cu cele convenționale, care sunt adesea fade și apoase.

Merele din agricultura convențională, „cocktail” de pesticide

Un studiu recent de amploare, realizat în mai multe țări europene, a tras un semnal de alarmă serios în ceea ce privește merele din agricultură. În numeroase mostre de mere convenționale au fost identificate reziduuri multiple de pesticide.

Printre substanțele depistate se numără compuși de tip PFAS (substanțe chimice eterne) și pesticide neurotoxice. Îngrijorarea majoră a oamenilor de știință este legată de „efectul cocktail”, mai exact impactul combinat și imprevizibil pe care amestecul de mai multe reziduuri chimice îl are asupra organismului uman. Recomandarea fermă a autorilor studiului este orientarea către merele ecologice pentru a reduce drastic expunerea zilnică la aceste toxine.

Creșterea ecologică a animalelor

Filosofia bio nu se oprește la fructe și legume, ci se extinde și în zootehnie. Scopul principal al zootehniei ecologice este obținerea unor alimente de o calitate excepțională, punând în același timp preț pe respectarea mediului înconjurător și pe bunăstarea animalelor.

În fermele ecologice, animalele beneficiază de:

Spațiu generos și acces la aer liber: Se elimină complet stresul creșterii în spații industriale aglomerate. Hrană 100% ecologică: Fără furaje contaminate sau modificate genetic. Fără abuz de medicamente: Antibioticele nu sunt utilizate niciodată preventiv, ci sunt administrate strict atunci când este absolut necesar pentru salvarea sau sănătatea animalului.

Atunci când mergi la cumpărături, caută sigla verde europeană pe fructe, legume sau pe produsele de origine animală. Alege pieptul de pui, carnea de vită tocată, laptele semidegresat sau brânza feta din agricultura ecologică. Pentru că alegerea produselor ecologice reprezintă o investiție directă în sănătatea ta și a familiei tale. Consumând bio, reduci încărcătura toxică din organism, eviți „efectul cocktail” al pesticidelor din fructe și beneficiezi de alimente mai bogate în vitamine, antioxidanți și cu gust adevărat.

În plus, practicile agricole mai puțin agresive contribuie la refacerea naturală a terenurilor agricole, susținerea florei și faunei într-un mediu mai curat și mai puțin agresat.