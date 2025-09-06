Cum sezonul grătarelor se apropie de final, putem da startul unor versiuni alternative indoor pentru a prepara din când în când câte ceva care readuce vara în memorie. Una dintre soluții o reprezintă frigăruile gătite în tigaia grill de fontă.

Dacă alternăm carnea de pui cu multe legume și servim frigăruile cu orez simplu, avem toți macronutrienții prezenți în meniu. Un bun compromis între gust și calități nutriționale. Eventual, ba chiar e indicat, mai putem adăuga și o salată la libera inspirație alături.

Dacă îți surâde ideea, primul lucru pe care trebuie să-l faci, ideal de dimineață, este să lași carnea de pui la marinat. Mai consumă alte cinci minute ca să tai și să condimentezi legumele. În felul ăsta, la prânz trebuie doar să asamblezi frigăruile și să le gătești pe tigaia grill.

Ingrediente pentru 4 porții de frigărui

600 g carne de pui cu puțină grăsime pe cât posibi

2 ardei (unul roșu, unul galben sau verde)

2 dovlecei

2 cepe roșii

ulei, ideal de măsline

sare și piper

rozmarin, cimbru sau oregano, după preferințe

1 lingură sos de soia, 1 lingură vin alb, pentru sosul de marinare

bețe de bambus pentru frigărui, sau de metal

Procedeu

1.Pregătirea cărnii

Taie carnea de pui în cuburi aproximativ egale, de circa 3 cm.

Marinează carnea timp de măcar o oră, ideal și mai mult, într-un amestec simplu de sos de soia cu vin alb), sare, piper și o crenguță de rozmarin sau alte mirodenii preferate.

2.Tăierea legumelor

Ardei: curăță-i și taie-i în pătrate de 3 cm.

Dovlecei: taie-i în rondele groase de cca. 1 cm.

Ceapa roșie: curăț-o și taie-o în sferturi mari (fiecare ceapă în 4–6 bucăți).

3.Asamblarea frigăruilor

Înfige carnea și legumele pe bețe, alternându-le, și repetă până ajungi la capăt.

Stropește cu puțin ulei și presară sare și piper.

4.Gătirea în tigaia-grill