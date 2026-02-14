De o modestie dublată de calități profesionale dar și un aer foarte boem care ies imediat în evidență, Ștefan Buraga împreună cu fratele său au deschis în anul premergător pandemiei, într-o casă de epocă la Iași, un local de tip cofetarie&bakery care pare aproape desprins din povești. Modestia este cu atât mai meritorie și mai suprinzătoare, pentru că Ștefan e foarte tânăr și are deja câțiva ani buni de antreprenoriat la activ.

Frateria, un loc unde poți găsi tot ce se poate mai interesant, de calitate, trendy și apetisant, dar cu multă muncă în spate și fără compromisuri în privința calității. Patiserie internațională de top, dulce și sărată, alături de preparate din ciocolată care de care mai îmbietoare și înghețată, vara. Și asta, pentru că ciocolata este și va rămâne „prima dragoste”.

Croissante cu unt făcute de la zero în laboratorul localului, dulci sau sărate, “New York Rolls”, buns nordice, tarte fine, cheesecake și cafele aromate, băuturi calde și reci, și produse de ciocolată concepute și create de Ștefan personal.

Un Valentine’s Day declinat între bomboane de ciocolată asortate și un nou experiment bakery

Supriza de a descoperi această mică dar ambiționasă afacere a fost dublată de surpriza de a descoperi oferta pe care o propune Frateria pentru Valentine’s Day, creată special pentru aceste zile pentru clienții localului.

Ea înseamnă muncă în plus față de cea de zi cu zi, care, oricum, nu e puțină. Însă efortul e la pachet cu satisfacția pe care o percepe în rândul clienților care se bucură. Dincolo de o oportunitate de a spori vânzările, și o demonstrație de respect față de clienți, seva din care se hrănește orice mică afacere de succes.

Patru sortimente de bomboane de ciocolată

După cum a explicat Ștefan Buraga într-un dialog cu G4Food, cele patru sortimente de bomboane de ciocolată asortate într-o frumoasă cutie pentru a fi dăruite sună cam așa:

– Spicy raspberry : ganache cremos de zmeură infuzat cu mirodenii;

– Hugo: jeleu de soc și lime, cremă fină de ciocolată albă cu prosecco si mentă;

– Rubick cu cremino crocant de fistic și jeleu de rodie glazurate în ciocolată albă și petale de trandafir;

– Rubick cu cremino crocant de alune de pădure, jeleu de portocale glazurate în ciocolată neagră.

Buraga spune că acest mix „a fost ales din dorința de a completa o cină festivă sau pentru a iniția un moment în doi. Unul din sortimente este inspirat dintr-un cocktail larg răspândit, altul este inspirat de un ingredient iubit de multe persoane în ziua de astăzi, fisticul. Avem și un sortiment de ciocolată condimentată cu piper, cuișoare și zmeură, iar ultimul, dar nu cel din urmă, este preferatul meu, un echilibru între aciditate citrată și dulceața alunelor de pădure”.

Ce este un cruffin?

Pe lângă asorterul de ciocolată, Frateria a mai experimentat și pregătit în aceste zile un produs nou, care a intrat de curând în tendințele internaționale. Așa zisele cruffin.

„Cruffin este un cuvânt compus, un hibrid între croissant și muffin. Partea de croissant tine de structura și de felul în care este construit aluatul, ceea ce în limbaj tehnic numim laminare, iar ceea ce a împrumutat din partea de muffin este mai mult legat de formă, fiind asemănătoare ca aspect. Partea sa mai specială este textura extracrocantă care se obține din felul în care este realizată luminarea la partea superioară”, explică Ștefan.

Buraga este de acord cu o observație generală conform căreia în România Valentine’s Day nu este o sărbătoare cu același impact ca în alte tari precum America sau Anglia, dar crede că începe să fie adoptată pas cu pas. „Noi avem pregătite produse și în afara comenzilor pentru cei care vor căuta un cadou de ultim moment. Pentru mine, este un pretext de a crea lucruri noi și experiente gustative inedite”, mai spune proprietarul de la Frateria.

Și dacă cineva se întreabă cum de cineva la o vârstă la care alții abia încep să înțeleagă ce să facă în viață a atins acest nivel de inspirație dar și de reușită practică, cu siguranță o parte din răspuns constă în traiectoria sa de studii.

Buraga a absolvit liceul Emil Racoviță din Iași, cu profil de științe ale naturii, „care a avut un rol important în clădirea fundației a ceea ce sunt astăzi”. Ulterior, a absolvit facultatea de inginerie chimică, specializarea chimie alimentară și tehnologii biochice. După care a continuat cu un master la USV Iași, specializarea de sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor alimentare.