Guvernul francez a decis să se concentreze pe recomandarea unei „limitări a consumului de carne şi mezeluri”, mai degrabă decât pe o reducere, aşa cum era planificat iniţial, potrivit unui document publicat miercuri, după dezbateri aprinse, transmite agenția AFP, prelaută de Agerpres.

În schimb, textul pledează pentru „reducerea consumului de carne importată”, conform acestui document comun publicat de ministerele franceze ale Agriculturii, Tranziţiei Ecologice şi Sănătăţii.

Strategia era blocată în dilema „reducere” vs. „limitare” de mai mulți ani

Destinată să definească, până în 2030, acţiunile Guvernului de la Paris pentru o dietă sănătoasă cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, “Strategia Naţională pentru Alimentaţie, Nutriţie şi Climă” era aşteptată de peste doi ani.

Conform calendarului iniţial, strategia ar fi trebuit să fie prezentată înainte de iulie 2023, dar după ce a stârnit dezacorduri între ministere, documentul a întâmpinat numeroase obstacole.

Alimentele reprezintă aproape un sfert din amprenta de carbon a Franţei, 61% din aceasta provenind din “produse de origine animală”.

Negocierile au fost deosebit de dificile în ceea ce priveşte formularea referitoare la consumul de carne.

Termenul “limitare” a consumului de carne este adesea folosit la Ministerul Agriculturii, într-o ţară cu o populaţie numeroasă de crescători de animale. Cuvântul “reducere” a apărut în proiectul iniţial şi a fost susţinut de Ministerul Tranziţiei Ecologice.

Acest conflict privind formularea a dus la un prim blocaj în septembrie 2025, dosarul ajungând până la primul ministru, care a încercat să medieze propunând eliminarea termenilor “limitare” sau “reducere” şi adoptarea conceptului de “consum echilibrat de carne”.

La final, noua Strategie vizează “o trecere treptată către diete conforme cu liniile directoare ale Programului Naţional de Nutriţie şi Sănătate (PNNS)”. Şi anume “o creştere a consumului de fructe şi legume, leguminoase, nuci şi cereale integrale, un consum suficient şi limitat de peşte şi produse lactate şi o limitare a consumului de carne şi mezeluri şi o reducere a consumului de carne importată”.