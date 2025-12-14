Decizia autorităților franceze de a recurge la vaccinarea pe scară largă a bovinelor a fost luată în urma apariției mai multor focare ale „bolii cu noduli”, extrem de contagioasă, care au dus la sacrificarea completă a unor turme întregi. Măsura a fost catalogată drept excesivă de către fermierii francezi, relatează Mediafax.

Anunțul privind vaccinarea a fost făcut sâmbătă de ministrul Agriculturii, Annie Genevard, după ce protestele acestora s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni și îi vom proteja pe fermieri”, a declarat Genevard, citată de Reuters.

Ea a subliniat că statul va compensa atât pierderile cauzate de sacrificări, cât și pierderile de exploatare.

Boala cu noduli cutanați este transmisă de insecte și afectează bovinele și bivolii, provocând leziuni pe piele și scăderea producției de lapte. Deși nu este periculoasă pentru oameni, ea duce frecvent la restricții comerciale și pierderi economice majore.

Autoritățile franceze susțin că vaccinarea, combinată cu restricționarea circulației bovinelor, este necesară pentru a limita răspândirea bolii. În unele cazuri, sacrificarea totală a turmelor infectate rîmâne în continuare indispensabilă pentru protejarea exporturilor.

„Vaccinarea va fi obligatorie, deoarece vaccinarea înseamnă protecție împotriva bolii”, a precizat ministrul Agriculturii.

Protestele fermierilor au degenerat

Fermierii francezi au blocat sâmbătă şosele în sud-vestul Franţei, după ce în timpul nopţii de vineri au avut confruntări cu poliţia în timpul protestelor împotriva unei decizii a autorităţilor de sacrificare a bovinelor bolnave de dermatoză nodulară, transmite AFP.

Zeci de tractoare au fost poziţionate pentru a bloca traficul pe unele tronsoane rutiere, în timp ce alte utilaje agricole au fost aduse la manifestaţiile fermierilor în faţa clădirilor publice pentru a denunţa “decizii sanitare absurde şi distructive”. Doi poliţişti au fost răniţi în violenţele din timpul nopţii.

La originea acestei furii a fermierilor se află decizia guvernului de sacrificare masivă a bovinelor pentru a eradica o epidemie de dermatoza nodulară, apărută la sfârşitul lunii iunie în regiunea Savoie, în zona Alpilor francezi, transmite Agerpres.

Vineri dimineaţă, în pofida protestelor fermierilor care deja se intensificaseră de două zile în regiunea sud-vestică Ariege, serviciile veterinare, sub protecţia poliţiei, au sacrificat 207 vaci după ce a fost descoperit un nou focar.

“Pentru a salva întregul sector, sacrificarea este singura soluţie”, a argumentat ministrul agriculturii, Annie Genevard, dar în aceast moment se va recurge și la vaccinare ca o soluție alternativă.

Principalul sindicat agricol, Federația Națională a Sindicatelor Exploatanților Agricoli (FNSEA), sprijină poziția guvernului. În schimb, sindicatul Coordination Rurale cere măsuri mai bine țintite și carantină, în locul eliminării în masă a cirezilor de vaci.

Potrivit Ministerului Agriculturii, Franța a înregistrat 110 focare în nouă departamente. Până în prezent, au fost sacrificate aproximativ 3.000 de bovine, iar fermierii au primit aproape șase milioane de euro în despăgubiri.