Ministrul delegat francez pentru comerţ exterior Nicolas Forissier a sosit marţi la Kiev pentru o serie de întrevederi legate de reconstrucţia Ucrainei, după o noapte de atacuri ale armatei ruse, informează France Presse, transmite Agerpres.

Forissier a menţinut această vizită în contextul în care serviciile de informaţii ucrainene anticipau atacul forţelor ruse. El a ajuns în capitala ucraineană la scurt timp după ora locală 05:00 (03:00 GMT) cu un tren plecat din Polonia.

Rusia a lansat în noaptea de luni spre marţi cel mai mare atac cu drone şi rachete asupra Ucrainei de la începutul acestui an, lăsând sute de mii de persoane fără încălzire în locuinţe.

Ministrul francez s-a întâlnit în cursul dimineţii cu ministrul adjunct ucrainean pentru integrare europeană şi euroatlantică, Taras Kaşka.

El co-prezidează în cursul după-amiezii o reuniune a comisiei mixte franco-ucrainene pentru cooperare economică, relansată pentru prima dată după 2020.

”Suntem aici pentru că vrem să fim. A fi aici este o manieră simbolică de a arăta că Ucraina nu este singură. Aveţi aliaţi de încredere”, a subliniat Nicolas Forissier.

Din delegaţia franceză mai fac parte parlamentari şi lideri ai aproximativ 15 companii franceze.

”Dacă aţi traversat această noapte, aţi putut fi martor la dificultăţi. Miza principală este evident energia. Ruşii încearcă să ne perturbe infrastructurile şi să ne submineze moralul. Nu reuşesc, dar acest lucru cauzează probleme”, a declarat ministrul ucrainean al economiei Oleksii Sobolev.

Cele două părţi urmează să semneze acorduri de cooperare în domeniile apărării, energiei, transporturilor, sănătăţii şi agriculturii. Franţa a anunţat, printre altele, că va dona 150 de generatoare electrice Ucrainei.

Vizita delegaţiei franceze la Kiev continuă miercuri, adaugă AFP.