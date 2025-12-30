Interzicerea în Franţa a paharele de unică folosinţă care conţin plastic şi care trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 a fost, în cele din urmă, amânată de guvern până în 2030, potrivit unui decret oficial publicat marţi, informează AFP.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În cadrul acestei decizii, Ministerul pentru Tranziţie Ecologică şi Ministerul Economiei şi Finanţelor au invocat ”fezabilitatea tehnică a eliminării plasticului din pahare” drept argument pentru justificarea amânării.

Începând cu 2024, Codul francez al mediului fixează conţinutul maximal de plastic din aceste pahare la 8%, în comparaţie cu 15% până în 2022.

Un bilanţ de etapă va fi realizat în 2028 pentru a măsura ”progresele realizate în materie de înlocuire a paharelor din plastic de unică folosinţă” înainte de interzicerea lor prevăzută acum pentru 1 ianuarie 2030, se spune în textul publicat în Monitorul Oficial.

Termenul poate fi revizuit

Decretul prevede de asemenea dublarea, până la 12 luni, a termenului de expirare a stocurilor care mai conţin încă plastic la această dată.

Paharele care vor fi autorizate după 2030 vor fi cele care ”nu conţin plastic sau care conţin doar urme”.

Termenul poate fi ”revizuit în funcţie de concluziile bilanţului de etapă”, se mai precizează în decret.

Această amânare marchează ”un regres semnificativ în lupta contra poluării cu plastic sub presiunea lobby-ului”, potrivit lui Manon Richert, purtătoarea de cuvânt a asociaţiei de mediu Zero Waste France, din punctul căreia de vedere ”argumentul invocat al fezabilităţii tehnice nu este unul solid” întrucât ”soluţii precum reutilizarea şi reîncărcarea există deja” şi ”trebuie să fie generalizate prin investiţii şi un cadru de reglementare adecvat”.

Asociaţiile şi ONG-urile de mediu denunţă ceea ce ele consideră o reducere prea lentă a utilizării zilnice a plasticelor de unică folosinţă.

În 2024, Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Les Amis de la Terre, France Nature Environnement şi No Plastic in my Sea au realizat un bilanţ dezamăgitor al legii anti-risipă adoptate în 2000, din cauza unor măsuri care nu au fost aplicate şi a unor decrete care au redus domeniul de aplicare a legii.

La finalul anului 2024, Departamentul pentru combaterea fraudelor (DGCCRF) a precizat că o companie din cinci a încălcat interdicţia de vânzare sau de punere la dispoziţie a anumitor produse de unică folosinţă din plastic, care pot fi dăunătoare pentru sănătate şi mediu.