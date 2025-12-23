Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului (ADS), implementează un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, care vizează utilizarea terenurilor statului degradate, neproductive sau cu potenţial agricol scăzut pentru dezvoltarea investiţiilor în energie regenerabilă, transmite Agerpres.

“Proiectul are ca obiectiv crearea unui cadru juridic şi tehnic care să permită transformarea acestor suprafeţe în zone de accelerare pentru investiţii în surse regenerabile de energie, contribuind astfel la tranziţia energetică, decarbonizare şi o administrare mai eficientă a patrimoniului statului”, informează MADR într-un comunicat transmis AGERPRES.

Termenul-limită pentru atingerea indicatorilor asumaţi este 31 august 2026.

În cadrul proiectului sunt prevăzute patru jaloane principale: modernizarea echipamentelor ADS, termenul prevăzut fiind trimestrul II 2026; modificarea cadrului legislativ, prin completarea Legii nr. 268/2001 – termen estimat: trimestrul II 2026; crearea registrului naţional unic al terenurilor statului, care va include suprafeţele pretabile pentru investiţii în energie regenerabilă: termen finalizare: trimestrul I 2026; semnarea contractelor de concesiune pentru terenurile incluse în zonele de accelerare, în trimestrul II 2026.

Până în prezent, ADS a recepţionat studiile pedologice şi agrochimice pentru terenuri agricole încadrate în clasele de calitate IV şi V, precum şi

terenurile degradate sau neproductive, care nu pot fi utilizate în scop agricol.

Aceste analize constituie baza tehnică pentru identificarea suprafeţelor ce pot fi valorificate în proiecte de energie regenerabilă.

“La acest moment, proiectul înregistrează progrese atât la nivel tehnic, cât şi legislativ: procedura de achiziţie a echipamentelor a fost demarată, lucrările pentru realizarea registrului naţional sunt în desfăşurare, iar procesul de modificare a cadrului legal a fost iniţiat”, precizează MADR.

Potrivit sursei citate, implementarea acestui proiect va permite valorificarea terenurilor neproductive ale statului şi va crea premisele necesare pentru atragerea investiţiilor în energie regenerabilă, fără a afecta suprafeţele agricole productive.