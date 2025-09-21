Baia Mare găzduiește în acest sfârșit de săptămână, între 19 și 21 septembrie, una dintre cele mai așteptate manifestări ale toamnei: Sărbătoarea Castanelor. Evenimentul aduce în Piața Libertății zeci de producători locali și invitați din toate colțurile țării, cu standuri pline de produse agroalimentare tradiționale. De asemenea, în centrul nou al orașului, pe bulevardul Unirii se află scena principală, unde se concentrează cea mai mare parte a activităților.

În centrul vechi, vizitatorii au ocazia să descopere preparate autentice, de la brânzeturi, mezeluri și dulcețuri, până la pâine de casă, plăcinte, miere și vinuri alese. Mâncarea tradițională este vedeta târgului, standurile fiind animate de aromele specifice fiecărei regiuni. Antonia, una dintre fetele care vând la tarabele cu mâncare tradițională, dă explicații despre ceea ce au pus la vânzare. „Avem pâine bătută, cu cartofi, păstrăv în pesmet sau la grătar, bulz sau fasole cu ciolan, care se servește în pâine”, explică ea, arătând că pâinea pentru fasole este mai mică, rotundă, iar după ce se taie cu capac, miezul este scobit și în interior se pune mâncarea, ca într-un bol.

De asemenea, bulz sau frigărui, cârnații la grătar și micii sunt nelipsiți, iar pentru o mai mare diversitate de produse, amatorii pot găsi fudulii de curcan. însă, de departe, cel mai apreciat și poate dintre cele mai bine vândute alimente este pâinea cu untură, presărată cu ceapă verde.

Tradiție și identitate locală

Pe lângă diversitatea produselor, atmosfera este completată de spectacolul culorilor de toamnă și de entuziasmul comercianților, care prezintă rețete vechi, transmise din generație în generație. Evenimentul are și o importantă dimensiune socială, fiind o ocazie pentru locuitori și turiști să se reîntâlnească, să deguste și să discute direct cu producătorii.

Sărbătoarea Castanelor este mai mult decât un târg de produse, este un simbol al identității băimărene și o tradiție care se reînnoiește an de an. Manifestarea reunește cultura gastronomică românească, dar și dorința de a susține micii producători și economia locală.

Evenimentul continuă pe parcursul întregului weekend, oferind vizitatorilor experiența unei adevărate sărbători de toamnă, unde gustul, tradiția și comunitatea se împletesc într-un tablou viu.