Destin sau nu, Andreea Luca a ajuns printr-o întâmplare a vieții în contact cu studenți pakistanezi pe când era în străinătate cu o bursă de studii, iar acel moment avea să-i schimbe complet existența. A devenit atât de pasionată de mâncare condimentată din Pakistan, că a început întâi să învețe să o gătească de la prietenii ei, apoi a ajuns să călătorească de multe ori pentru a-i înțelege mai bine spiritul și secretele în contact direct cu realitatea locală.

Astfel a ajuns să învețe ceea ce e întotdeauna mai provocator când vine vorba de mâncare. Și anume, să descoperi cum se gătește tradițional în familii, în casele oamenilor, nu doar în restaurante. După o perioadă în care s-a gândit ce-ar fi de făcut și a făcut calcule și analize, a decis că la Iași, orașul său de suflet, ar fi un loc potrivit pentru un local cu mâncare pakistaneză.

Restaurantul a fost inaugurat în urmă cu mai bine de un an, iar pariul a fost demult câștigat. Nu doar că merge, dar a devenit ca o mică pată de culoare și un loc ce atrage și clienți români curioși sau interesați de acest tip de mâncare, dar și mulți călători în trecere prin fosta capitală a Moldovei sau studenți asiatici. Am întrebat-o mai multe despre aventura ei antreprenorială, iar ea ne-a oferit și câteva imagini legate de gastronomie surprinse în timpul călătoriilor în Pakistan.

G4Food: Cum ai ajuns să deschizi un restaurant pakistanez și de ce la Iași? Cam cu ce buget ai pornit?

Andreea Luca: Mă relocasem la Iași după o perioadă petrecută la studii în Norvegia, unde am locuit în preajma unor studenți formidabili din Pakistan, cu care am intrat în toate dedesubturile gastronomiei lor. Ajunsă acasă, găteam numai și numai în acest stil, îmi adusesem câteva kilograme de condimente în bagajul de cală, pentru că descoperisem acest gust și nu mă mai puteam opri din gătit și savurat. Am povestit cu unii, cu alții în diferite cercuri de oameni despre noua mea pasiune și așa s-a născut ideea că Iașul și implicit Moldova au mare nevoie de un gust autentic din Pakistan, cum am învățat eu de la oamenii locului.

Și pentru că ieșenii sunt obișnuiți cu mâncarea cu gust din Orientul Mijlociu de peste 20 de ani, datorită cetățenilor arabi din oraș, am simțit că este „terenul” pregătit pentru a trece la nivelul următor al aromelor: cele mai intense din lume, provenite din Pakistan, care se folosesc în mâncăruri gătite foarte lent, bazate pe foarte mulți nutrienți, în special năut, linte neagră, maro și restul culorilor, carne de vită, produse lactate integrale. Ideea de a deschide un restaurant pakistanez a venit practic ca o scânteie care m-a „aprins” în cel mai frumos mod și m-a făcut ca în câteva luni să am complet altă ocupație decât până atunci.

Am trecut de la jurnalism și PR la meșteșugit condimente în oalele mele preferate (da, ador să aleg cele mai frumoase și sănătoase oale și ustensile de pe piață). Pasiunea pentru gătit o am de la 5 ani, iar de la 19 ani am gătit foarte mult mâncare arăbească, israeliană, turcească. Până când am dat de cea pakistaneză pe care o venerez cumva pentru că îmi aduce cea mai înaltă stare de fericire când o savurez și cea mai bună formă a sănătății fizice de când mă știu. Așadar, am adus în România o bucătărie autentică, dar încă puțin cunoscută. Iașul mi s-a părut locul potrivit pentru această inițiativă și pentru că e un oraș universitar și cultural, cu un public deschis la nou și curios să descopere gusturi diferite. Am pornit cu un buget moderat (bazat doar pe împrumuturi), pe care l-am construit treptat, reinvestind constant în calitate, în echipamente și în dezvoltarea brandului ”indus – spice is life”.

„Bucătăria pakistaneză pune accent pe echilibrul dintre iuțeală, prospețime și bogăția sosurilor gătite lent”

G4Food: Ce înseamnă mâncarea pakistaneză și cu ce se deosebește de alte gastronomii orientale?

Andreea Luca: Bucătăria pakistaneză este o sărbătoare a aromelor. Ea se bazează pe condimente precum turmeric, chimion, coriandru, cardamom sau garam masala, care dau profunzime și personalitate fiecărui preparat. Spre deosebire de alte bucătării asiatice, cea pakistaneză pune accent pe echilibrul dintre iuțeală, prospețime și bogăția sosurilor gătite lent, care au nevoie de timp pentru a-și dezvolta gustul autentic. Este o bucătărie cu rădăcini în tradiția indiană, dar puternic influențată și de cultura persană și orientală, ceea ce o face unică în lume, complexă și fascinantă.

G4Food: Povestește-ne care era experiența ta legată de această cultură gastronomică și cum percepeai restaurantele etnice din România la momentul deciziei de a deschide?

Andreea Luca: Legătura mea cu bucătăria pakistaneză s-a construit de-a lungul anilor prin prietenii mei din Pakistan, care m-au și primit în casele lor ca pe un membru al familiei, chiar dacă sunt blondă și europeană, pentru că undeva simt că am eu o conexiune puternică cu acest popor atât de blând, de uman, de ospitalier și de bun. Îmi plac multe aspecte ale culturii pakistaneze și cel mai important este cel legat de ospitalitate: desi nu e neapărat o țară turistică, din păcate, am fost uimită să simt un nivel de ospitalitate cum nicăieri în lume nu am mai întâlnit – un sentiment fantastic după care tânjesc de fiecare data când mi se face dor de Pakistan.

În 2023, când am decis să deschid ”indus – spice is life”, România avea doar un restaurant pakistanez, acesta fiind în Bucureși – noi am fost al doilea din țară și primul din Iași. Contextul a fost o provocare, dar și o oportunitate, pentru că restaurantele etnice începeau să fie tot mai bine percepute, mai ales de publicul tânăr și de cei care au călătorit și caută experiențe culinare autentice. Mulți pakistanezi, dar și indieni au rămas șocați – în sensul pozitiv – să observe cum gătesc eu, europeană, româncă, blondă etc mâncăruri din sudul Asiei într-un mod atât de fidel.

Când intră la noi și începem socializarea, uneori mă întreabă de unde sunt, așteptând să le spun că provind din Europa, din afara României, iar eu glumesc și le spun că sunt din Pakistan, din munți, din Nord (acolo oamenii au și ochi albaștri ca mine, nu doar culoarea deschisă a pielii), însă părul meu blond le dă de gândit și nu mă cred. Am avut oaspeți din Pakistan, Bangladesh, India, care au petrecut și câte două ore cu mine la ”indus” doar ca să absoarbă povestea mea, pentru că li s-a părut uimitoare. Și eu sunt foarte fericită când stau de vorbă cu acești clienți, pentru că sunt cei care mă înțeleg cel mai bine când vine vorba despre motivul pentru care îmi plac gastronomia și cultura pakistaneză.

G4Food: Care e partea cea mai frumoasă a experienței antreprenoriale, dar și umbrele ei?

Andreea Luca: Cea mai frumoasă parte a acestei aventuri este reacția clienților români și străini – avem foarte mulți turiști internaționali care ne trec pragul – atunci când descoperă gusturi noi și autentice. Bucuria lor, faptul că revin și aduc mereu și prieteni sau familie, este cea mai puternică validare. Pe de altă parte, provocările nu lipsesc: schimbarea calității materiei prime (lucrând cu ferme mici, nestandardizate, apar uneori modificări de gust, structură) și identificarea rapidă a unei alte surse de înaltă calitate, lipsa resurselor umane specializate, pentru că nimeni din Iași nu are experiență în această bucătărie și formez tot personalul de la zero, dar și birocrația și presiunea zilnică de a menține un standard înalt așa cum am obișnuit piața. Totuși, satisfacția de a construi o comunitate în jurul gustului și al culturii pakistaneze depășește toate dificultățile.

Sunt foarte apreciate preparatele vegetariene

G4Food: Care sunt felurile cele mai apreciate și cine sunt clienții fideli?

Andreea Luca: Printre preparatele cel mai des comandate se numără Butter Chicken, Tikka Masala, Chana Masala (o rețetă rară care conține mango murat, pe care o am de la mama unui prieten din munții din vestul Pakistanului), Chicken Biryani, fiecare cu un gust distinct și o poveste proprie. Avem clienți fideli în special din zona de business și companii mari internaționale, dar și studenți străini sau localnici care au descoperit treptat această bucătărie și au rămas atașați de ea.

Un aspect interesant este popularitatea mâncărurilor vegetariene, tot mai apreciate în special de tineri, care le percep ca fiind sănătoase și surprinzător de savuroase. Avem o retenție de peste 70% a clienților pentru că ținem foarte mult la calitate, iar asta înseamnă și că folosim produse premium, dar și că gătim lent, cu multă grijă și oferim preparate care conțin practic un concentrate de nutrienți într-o porție, care acoperă foarte multe nevoi ale organismului într-o zi. Este o presiune care ne consumă foarte mult, însă business în alt mod nu vreau să facem, ci doar oferind tot ceea ce e mai bun, așa cum fac acasă și pentru mine.

Indus oferă degustare gratuită înainte de plasarea comenzii

G4Food: Cum arată meniul zilnic și volumul de vânzări?

Andreea Luca: Meniul nostru include aproximativ 50 de preparate, majoritatea ocazionale, pentru că energia cu care m-am născut îmi permite să am o viață foarte dinamică inclusiv în bucătărie. Astfel că gătesc zilnic mereu câte ceva diferit, păstrând câteva preparate cu caracter permanent. Sunt tare încântată să văd zilnic clienți care nici nu intră bine pe ușă și întreabă „Andreea, ce ai nou azi?”, pentru că prin rotație și prin modul în care se combină mâncărurile într-un meniu al unei zile, foarte rar i se poate întâmpla cuiva să găsească la noi doar gusturi cunoscute, așa că mereu este ceva diferit de încercat.

A, și este foarte important că noi am adus pe piața din România conceptul de degustare gratuită înainte de plasarea comenzii. Vii la noi și te alegi cu o sesiune de degustare ad-hoc, o experiență de gust unică și completă, pentru că vine la pachet cu informații despre preparare, ingredient, condimente, rădăcinile mâncărurilor. O vizită la noi devine un moment al vieții memorabil și recomandăm tuturor să își aloce timp pentru acesta când plănuiesc să vină la ”copacul colorat” (avem un copac pictat în motive orientale, ca element de identitate a locului).

În ceea ce privește consumul, balanța înclină spre vânzările la fața locului, unde avem loc de primire a clienților, care pot vedea și totul în bucătărie, pentru că este deschisă, avem transparență totală. De altfel, noi și recomandăm tuturor să ne treacă pragul pentru a experimenta de la început „pe viu” povestea aromelor, iar ulterior, după ce ne-au cunoscut, atunci când nu le permite timpul, să își comande online de la noi.

„Secretul este să lași condimentele să pună în valoare ingredientul de bază, fără să îl acopere”

G4Food: Cum ajunge cineva să găsească echilibrul aromelor, să spună „asta e ce vroiam”?

Andreea Luca: A găti pentru alții este foarte diferit de a găti pentru tine însuți. Echilibrul aromelor îl găsesc prin experiență, testând rețetele în mod constant și ascultând constant feedbackul clienților, mai ales al pakistanezilor. Secretul este să lași condimentele să pună în valoare ingredientul de bază, fără să îl acopere. Momentul în care aroma este bogată, dar ingredientul principal rămâne recognoscibil, este cel în care știi că trebuie să te oprești.

G4Food: Care sunt ingredientele folosite cel mai frecvent și care provin direct din Asia?

Andreea Luca: În bucătăria noastră folosim mult orez basmati din Pakistan, condimente precum turmeric, chimion, coriandru, cardamom, cuișoare sau amestecul tradițional garam masala – am câteva zeci de tipuri de condimente cu care creez zilnic, ele sunt „averea” mea – chiar sunt tot ceea ce am mai scump în restaurant. Iar asta, și la propriu, și la figurat, pentru că sunt cele autentice și fără ele nu aș putea obține nimic din ceea ce obțin – atât din punct de vedere al gustului, cât și din cel al sănătății pentru organism. De asemenea, lintea de toate culorile și năutul în toate formele lui sunt esențiale pentru preparatele vegetariene și dau consistență meniului nostru. De altfel, năutul este un ingredient absolut indispensabil în tot Orientul, iar eu, astăzi, nu pot trăi fără el pentru tot ceea ce oferă – gust și beneficiile pentru organism.

G4Food: Ce ingrediente locale mai intră în preparatele de la Indus?

Andreea Luca: Pe lângă produsele importate, folosim carne, legume și lactate din piața locală, de la producători din Iași și din împrejurimi. Cred că această combinație – ingrediente asiatice esențiale și produse proaspete românești – păstrează autenticitatea bucătăriei pakistaneze și, în același timp, susține economia locală. Sunt foarte atentă la sursa fiecărui ingredient și foarte strictă atunci când aleg ori când încearcă vreo firmă de distribuție să îmi vândă ceva. Nu lucrez cu nicio firmă de tipul acesta pentru că nu folosesc ingrediente ultraprocesate sau industriale.

G4Food: Un mesaj pentru cineva care vrea să deschidă un local etnic?

Andreea Luca: Cel mai important sfat ar fi să fie pregătit pentru multă muncă și răbdare. Un restaurant etnic nu înseamnă doar un meniu exotic, ci o poveste întreagă pe care o transmiți prin mâncare. Autenticitatea este cheia, dar este la fel de important să știi să te adaptezi gusturilor locale și să creezi o experiență de neuitat pentru cei care îți trec pragul. Mi-ar plăcea să avem mai multe restaurant entice în Iași, eu sunt un mare fan al acestora, iar dacă este îngrijit cu pasiune un astfel de loc va fi mereu viu.

„Gătitul acasă este unul dintre cele mai frumoase gesturi”

G4Food: Ce înseamnă pentru tine gătitul acasă? Te întreb asta pentru ești o mare promotoare a acestei activități și gătind pe cont propriu ai ajuns apoi la experiența gestiunii unui restaurant.

Andreea Luca: Pentru mine, gătitul acasă înseamnă grijă față de tine și față de cei dragi. Este un gest de conectare cu propriile emoții, cu propria identitate și cu tradițiile. A-ți găti singur îți oferă controlul asupra calității și te ajută să înțelegi mai bine ce pui în farfurie. Chiar și atunci când timpul nu este de partea noastră, gătitul rămâne o formă de a te îngriji și de a aduce bucurie în jurul mesei. Majoritatea clienților noștri sunt persoane foarte, foarte atente la ceea ce mănâncă, la fiecare ingredient, la absolut tot, iar asta mă bucură enorm.

Îmi doresc să răspândim mentalitatea că gătitul acasă este unul dintre cele mai frumoase gesturi pe care ni le putem face nouă înșine și celor dragi. De aceea ne și iubesc clienții – că încurajăm acest mod de a găti și pentru că mâncarea noastră este făcută exact ca acasă, fără tehnici ascunse ori ingrediente secrete, ci doar cu produse de cea mai bună calitate, timp și pasiune. Românii au nevoie de o abordarea diferită în relația cu mâncarea și sper ca în anii următori să pot contribui și mai mult la creșterea gradului de conștientizare a oamenilor în această direcție. Veți mai auzi de mine pentru că am planuri mărețe pe piața alimentară. Și nu uitați: spice is life!