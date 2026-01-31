Pizza bagels sau pizza pe jumătăți de pâine mică, rotundă, pare o opțiune mai puțin atractivă, dar asta nu ar trebui să fie un impediment atunci când ai pofta de o pizza rapidă. Mai ales dacă ai bagels, succesul este asigurat, promite delish.com. Vei obține un mic dejun rapid și savuros.

Această rețetă de pizza reinterpretată, o combinație între Margherita și o pizza cu ricotta, este perfectă pentru un mic dejun, dar nu te oprește nimeni să o gătești la cină sau prânz.

Varianta Margherita începe cu sos de roșii pus cu lingura pe bagels și acoperit cu mozzarella proaspătă. Poți alege dacă preferi chorizo, pepperoni sau o variantă vegetariană, dar nu uita să adaugi mierea picantă; este incredibil de bună. Pentru varianta albă, ricotta din lapte integral este amestecată cu ulei de măsline și pudră de usturoi, apoi întinsă pe pâinea ușor rumenită. Deasupra se adaugă mozzarella rasă și busuioc uscat, apoi se coace. Apoi puțin chili crisp picant adăugat după coacere aduce o aromă specială.

Cum a apărut pizza bagel?

Unele surse spun că există o dispută legată de cine a inventat pizza bagel. Un bărbat din California, Bruce Treitman, susține că a creat-o într-o locație Western Bagel. În Massachusetts, Richard Katz, proprietarul Katz Bagel Bakery, spune că ideea i-a aparținut. Undeva la mijloc apar faimoasele bagel bites și variantele de „pizza bagel” pe chifle englezești. Așadar, este greu de spus cu exactitate.

Ce faci dacă nu găsești chili crisp picant sau miere picantă? Dacă nu vrei să cauți aceste condimente, nu este nicio problemă. Poți încerca o rețetă de chili crisp cu semințe de susan sau arahide. Pentru mierea picantă, combină pur și simplu miere cu sosul tău iute preferat, ajustând proporțiile în funcție de cât de iute sau dulce o vrei.

Ingrediente

Pizza bagels cu sos de roșii

2 bagels simple, tăiate în jumătăți

1 conservă de 450 g sos de roșii

1 bilă de mozzarella proaspătă, aproximativ 225 g, feliată

20 de felii subțiri de pepperoni sau chorizo (opțional)

2 linguri busuioc proaspăt, tocat grosier

1 lingură miere picantă (opțional)

Pizza Bagels cu ricotta

2 bagels simple, tăiate în jumătăți

180 g ricotta din lapte integral

2 lingurițe ulei de măsline extravirgin

1 1/2 lingurițe pudră de usturoi

Sare

Piper negru proaspăt măcinat

110 g mozzarella rasă din lapte integral

1/2 linguriță busuioc uscat

1 lingură chili crisp picant sau ulei de chili (opțional)

Mod de preparare

Pizza Bagels cu sos de roșii

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Așază bagels pe o tavă tapetată și coace-le până se rumenesc ușor, timp de 6–8 minute. Scoate tava din cuptor și crește temperatura la 230°C. Cu o spatulă sau cu dosul unei linguri, întinde 3–4 linguri de sos pe fiecare jumătate de bagel. Adaugă mozzarella, pepperoni, dacă folosești, și busuioc. Coace până când brânza se topește, aproximativ 10–12 minute. Stropește cu miere picantă, dacă dorești.

Pizza Bagels albă

Preîncălzește cuptorul la 190°C. Așază bagels pe o tavă și coace-le ușor, 6–8 minute. Scoate tava și mărește temperatura la 230°C.

Într-un bol mediu, amestecă ricotta cu uleiul de măsline și pudra de usturoi. Asezonează cu sare și piper. Întinde 3–4 linguri din amestecul de ricotta pe fiecare jumătate de bagel. Adaugă mozzarella rasă și busuioc.

Coace până când brânza se topește, aproximativ 12–14 minute. Adaugă chili crisp, dacă dorești.