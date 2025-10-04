Hotel Epoque a sărbătorit, pe 3 octombrie, 15 ani de la deschidere printr-o cină aniversară specială găzduită de restaurantul L’Atelier Relais & Châteaux din București. Evenimentul a reunit doi chefi aflați în rețeaua Relais & Châteaux: Flaviu Mureșan, Head Chef al L’Atelier, și Alexandre Bondoux, Head Chef al restaurantului La Côte Saint-Jacques din Franța, distins cu două stele Michelin și cu steaua verde Michelin pentru sustenabilitate.

Cina a fost concepută sub forma unui meniu „four-hands”, fiecare preparat purtând amprenta stilului personal al celor doi bucătari.

Printre felurile incluse s-au numărat tagliatelle de sepie și konjac cu midii și lapte afumat, ciuperci de toamnă cu pancetta de Mangalitsa și brânză afumată „Floare de Colț”, blanquette de homar cu legume și shimeji, piept de rață glazurat cu miere și lavandă sau foie gras servit alături de măceșe, hrișcă și dovleac.

Meniul a fost completat de o selecție de brânzeturi franceze și românești, deserturi pe bază de ciocolată, castane și înghețată cu rom, dar și o variație pe tema mierii.

Fiecare fel a fost însoțit de un pairing atent ales, de la vinuri românești și internaționale (precum Fetească Albă, Tămâioasă Românească sau Clos de la Roche Vouvray), până la băuturi non-alcoolice.