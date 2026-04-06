Fondurile speculative revin pe poziții optimiste în ceea ce privește evoluția prețului grâului, pentru prima dată în aproape patru ani, mizând pe creșteri alimentate de seceta din SUA și de perturbările din piața globală a îngrășămintelor și combustibililor, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Fondurile speculative au trecut pe poziții „long” pe piața grâului, anticipând creșteri de preț, după o perioadă îndelungată în care au dominat pariurile pe scădere.

Datele publicate de autoritatea americană US Commodity Futures Trading Commission arată că, în săptămâna încheiată la 31 martie, pozițiile „long” pe grâul tranzacționat la bursa din Chicago au depășit pozițiile „short” cu 8.641 de contracte. Este prima inversare a tendinței din iunie 2022, când pariurile pe scădere au început să domine piața.

Schimbarea vine pe fondul creșterii puternice a pozițiilor „long”, care au ajuns la 117.375 de contracte — cel mai ridicat nivel din ultimii peste șase ani. În același timp, pozițiile „short” au scăzut la 108.734 de contracte.

Contextul geopolitic joacă un rol important. Conflictul din Iran, ajuns în a șasea săptămână, a afectat infrastructura energetică din Orientul Mijlociu și a perturbat fluxurile de combustibili și îngrășăminte prin Strâmtoarea Ormuz, un punct-cheie pentru comerțul global.

În aceste condiții, fermierii din întreaga lume încearcă să își asigure accesul la inputuri esențiale sau chiar să se orienteze către culturi mai puțin dependente de îngrășăminte. Situația a reaprins temerile legate de securitatea alimentară și a schimbat sentimentul pe piețele agricole, care anterior erau influențate de o ofertă abundentă.

În paralel, seceta prelungită din regiunile agricole din SUA a pus presiune pe producția de grâu, susținând creșterea prețurilor. Luna trecută, cotațiile au atins cel mai ridicat nivel din ultimul an, înainte de o ușoară corecție.

Potrivit meteorologilor americani, sunt așteptate precipitații în unele zone, iar aceste prognoze, alături de marcarea profiturilor de către investitori, au dus la o scădere a cotațiilor la începutul acestei săptămâni.