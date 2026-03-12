Focarele de pestă porcină africană (PPA) la porcii domestici din România s-au redus semnificativ în ultimii ani, de la circa 1.600 în noiembrie 2021, la 21 în martie 2026, însă virusul rămâne activ în mediul silvatic, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, transmite Agerpres.

„Situaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii ani. În noiembrie 2021, când am preluat mandatul, existau aproximativ 1.600 de focare în evoluţie, iar peste 80 de ferme erau afectate. Trendul din 2022 până în prezent a fost unul pozitiv. Concret, la începutul lunii martie 2025 erau 73 de focare la porcii domestici, dintre care şase în exploataţii comerciale industriale, iar în prezent mai sunt active 21 de focare, dintre care unul într-o exploataţie comercială”, a precizat Bociu.

La începutul acestui an, România înregistra 48 de focare de pestă porcină africană.

Potrivit datelor ANSVSA, prevalenţa cea mai ridicată a bolii se înregistrează în gospodăriile din judeţele Bihor (6 focare), Sălaj (5 focare), Satu Mare şi Mureş (câte 3 focare). De asemenea, în fermele comerciale au fost înregistrate două focare majore: unul în ianuarie, într-o fermă din judeţul Arad, unde au fost sacrificate peste 5.500 de porcine şi un altul la finalul lunii februarie, în judeţul Neamţ, unde au fost sacrificate peste 8.600 de animale.

„Virusul persistă însă în mediul silvatic, unde au fost raportate 330 de focare la începutul lunii martie 2026, comparativ cu 200 în aceeaşi perioadă a anului trecut”, a transmis şeful ANSVSA.

Comisia Europeană a actualizat recent zonele de restricţii pentru pestă porcină africană, atât pentru porcii domestici, cât şi pentru mistreţi, în mai multe state membre ale Uniunii Europene, printre care Bulgaria, Germania, Polonia, Grecia şi România.

„Comisia Europeană a actualizat recent zonele de restricţie prin Regulamentul 2026/280. Sunt zone de restricţii consecutive confirmării PPA doar la mistreţi (zona ‘roz’) în Bulgaria, Germania, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Italia, Grecia şi Croaţia. Zone de restricţii mai stricte, consecutive confirmării PPA la porcii domestici (zona ‘roşie’), sunt listate în România, Grecia, Croaţia, Letonia şi Lituania. Observăm şi situaţii specifice: în Spania a fost raportată o evoluţie neobişnuită a genotipului II la mistreţi, în Catalonia, aflată sub monitorizare strictă. În Republica Moldova, situaţia este în expansiune, cu şapte focare confirmate în 2026 şi măsuri de urgenţă instituite de ANSA. În China, deşi s-a anunţat controlul bolii, în 2026 au apărut tulpini noi, mutante, cu virulenţă scăzută, care produc infecţii cronice şi sunt mai dificil de detectat clinic”, a explicat Alexandru Bociu.

În ceea ce priveşte vaccinarea, şeful ANSVSA a precizat că Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA) nu a aprobat încă un vaccin împotriva PPA pentru utilizare pe scară largă în Uniunea Europeană. „În 2026 se desfăşoară studii pilot controlate în anumite state asiatice cu vaccinuri de generaţie nouă DIVA, monitorizate de laboratoarele de referinţă ale UE (EURL), însă reticenţa privind siguranţa pe termen lung şi riscul de recombinare virală rămâne ridicată”, a adăugat oficialul ANSVSA. Referitor la pesta micilor rumegătoare (PMR), Bociu a subliniat că situaţia rămâne sub monitorizare strictă în 2026. „În 2025 am avut un singur focar, confirmat în martie, într-o exploataţie din Bihor, fără semne clinice, iar focarul a fost stins la 11 aprilie 2025. Ulterior, testele PCR şi ELISA au infirmat existenţa bolii. Din 2026 aplicăm Programul cofinanţat 2026-2027 pentru supraveghere, control şi eradicare, cu obiective clare: confirmarea absenţei circulaţiei virusului, consolidarea supravegherii epidemiologice, redobândirea statutului de ‘ţară fără PMR’, demonstrarea absenţei circulaţiei virale şi creşterea gradului de conştientizare în rândul crescătorilor”, a spus acesta.

Potrivit sursei citate, perioada de restricţii a fost prelungită până la 30 iunie 2026 prin Decizia nr. 2631/2025. În ceea ce priveşte gripa aviară înalt patogenă (H5N1), Bociu a menţionat că au fost confirmate cinci cazuri la păsări sălbatice în judeţele Ilfov, Vaslui şi Neamţ, precum şi un focar la păsări domestice la Mănăstirea Saon, din localitatea Niculiţel, judeţul Tulcea. În exploataţie erau 278 de păsări susceptibile, dintre care 60 au murit, iar 218 au fost eliminate prin procedura de „stamping out”, conform legislaţiei.

„Nu au mai fost confirmate alte focare la păsări domestice, iar situaţia este monitorizată permanent prin supraveghere pasivă şi activă şi prin intensificarea măsurilor de biosecuritate”, a adăugat el.

O altă temă importantă a fost variola ovină şi caprină, confirmată pentru prima dată în România în iunie 2025, printr-un caz izolat în judeţul Teleorman, ultimul caz fiind confirmat la sfârşitul lunii noiembrie 2025. „În total au fost înregistrate 27 de focare, fiind ucise 7.542 de animale (6.093 ovine şi 1.449 caprine), iar 276 de animale au fost găsite moarte. Comisia Europeană a emis în noiembrie Decizia de punere în aplicare nr. 2415/2025, care a instituit măsuri stricte şi zone de restricţie până la 31 ianuarie 2026. Toate focarele au fost stinse până la finalul anului 2025”, a concluzionat şeful ANSVSA, Alexandru Bociu.