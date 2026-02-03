Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a declarat focar de pestă porcină africană (PPA) într-o gospodărie din comuna Glodeanu Sărat după ce au fost descoperite două animale decedate, alţi 34 de porci fiind ulterior sacrificaţi, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit DSVSA Buzău, focarul a fost declarat luni.

“DSVSA Buzău a identificat un nou focar de PPA în localitatea Pitulicea, din comuna Glodeanu Sărat. Focarul a fost identificat în gospodăria unui proprietar, fiind vorba despre 36 porci. Doi porci au fost găsiţi decedaţi, iar 34 au fost ulterior ucişi. Ancheta epidemiologică este în curs”, a transmis, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSVSA Buzău, Onoriu Ţăranu.

Inspectorii sanitar veterinari au dispus măsuri de siguranţă la nivelul localităţii, între ele fiind interzicerea mişcării animalelor şi continuarea monitorizării focarului.