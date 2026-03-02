Senatorul USR Ștefan Pălărie anunță că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va fi chemat în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pentru a explica declarațiile făcute în fața oficialilor europeni privind limitarea produselor marcă proprie din marile magazine la 20% din totalul mărfurilor expuse la raft.

Demersul vine după ce ministrul a propus Comisiei Europene o astfel de măsură, idee care se regăsește într-un proiect de lege depus de parlamentarii AUR în octombrie 2025. USR îl acuză pe ministru că ar fi preluat inițiativa.

„USR cheamă în plenul Senatului, la Ora Guvernului, pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru a da lămuriri legate de declarațiile sale publice. Vrem să înțelegem dacă, atunci când a decis să plagieze un proiect de lege al celor de la AUR, ce stranie coincidență, de parcă ar fi într-o formă de coaliție sau colaborare, și să propună o năstrușnicie fără seamă: limitarea produselor marcă proprie din supermarketuri… Întrebarea este dacă domnia sa a avut un punct de vedere oficial al Guvernului sau al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Altfel, domnia sa intră în niște afirmații pe persoană fizică, dar când reprezintă România la nivel internațional. Să ne explice ce a dorit să facă și care sunt planurile ministerului pe viitor”, a declarat senatorul Ștefan Pălărie, luni, la Parlament.

Acesta a comentat și solicitările PSD ca miniștri USR să dea explicații în fața Parlamentului: „pare o stranie luare în vizor a tuturor miniștrilor USR, dar mai ales din partea celor care au anunțat cele mai multe reforme”.

Ce a propus ministrul Agriculturii la Bruxelles

Florin Barbu a transmis Comisiei Europene un set de patru măsuri în contextul dezbaterii publice privind revizuirea Directivei UE 2019/633 referitoare la practicile comerciale neloiale în lanțul agroalimentar. Printre acestea se află limitarea mărcilor proprii ale marilor retaileri la cel mult 20% din volumul total de marfă la nivelul Uniunii Europene.

Ministrul susține că măsura ar proteja producătorii români și ar corecta diferențele de adaos comercial dintre produsele marcă proprie și brandurile consacrate.

„Nu am promovat niciun proiect AUR. Practic, vedem în magazinul de retail că litrul de lapte marcă proprie este 5 lei, iar brandul românesc este 10 lei. Asta înseamnă că adaosul comercial pentru brandul românesc este foarte mare. Dacă se citeau cu atenție declarațiile mele și solicitările mele de modificare a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, se observa că am cerut ca, pe fiecare categorie de produs, adaosul comercial să fie același. Atâta timp cât se vinde un produs marcă proprie cu 5 lei, iar producătorul are preț de 10 lei, eu nu cred că este un lucru bun și sănătos. (…) Este o măsură benefică pentru producătorii români. În magazinele de retail trebuie să rămână brandul românesc, nu marca proprie”, a declarat Florin Barbu, pentru Digi24.

El a precizat că a transmis aceste propuneri comisarului european pentru Agricultură și Alimentație și miniștrilor din statele membre: “Am transmis comisarului european pentru Agricultură și Alimentație și tuturor colegilor miniștri din UE care sunt cele patru puncte esențiale pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale”.

Ministrul consideră că modificările trebuie incluse în revizuirea directivei europene: ”Aceste măsuri trebuie introduse în modificarea Directivei 2019/633 privind practicile comerciale neloiale! Doar așa putem echilibra piața, iar producătorii și fermierii să aibă acces facil cu produse la rafturile marilor rețele comerciale”.

Nu este prima poziție fermă exprimată de Barbu pe acest subiect. În 20 februarie 2024, la conferința „RO 3.0”, organizată de Antena 3 CNN, el declara: „Eu, din punctul meu de vedere, vă spun sincer: eu nu sunt de acord cu marca proprie. Ca ministru al Agriculturii, eu aș scoate marca proprie definitiv din comerț”.

Cele patru măsuri propuse

Setul de măsuri transmis Comisiei Europene include:

limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volumul realizat de magazinele de retail în Uniunea Europeană;

aplicarea unui adaos comercial asemănător sau identic pentru produse din aceeași gamă, pentru a elimina variații între 20% și 150% în cadrul aceleiași categorii;

eliminarea refacturării remizelor și rabatului, practică ce poate ajunge la aproape 25% din valoarea produselor;

reglementarea clară a condițiilor de aplicare a discounturilor, în condițiile în care acestea pot duce la vânzarea sub costul de producție.

Propunerile au fost prezentate în cadrul dezbaterii publice lansate de Comisia Europeană, iar amendamentele statelor membre urmează să fie supuse votului în Parlamentul European în toamna acestui an.

PSD cere susținere politică în Parlamentul European

Într-un comunicat de presă, PSD face apel la toate partidele reprezentate în Parlamentul European să susțină propunerile formulate de ministrul Agriculturii pentru revizuirea Directivei 2019/633.

Social-democrații afirmă că inițiativele vizează „protejarea producătorilor locali față de practicile abuzive ale marilor retaileri și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine”.

„În acest context, România are oportunitatea de a-și promova la nivel european interesele producătorilor români și ale sectorului agroalimentar din țara noastră. În astfel de situații, toate forțele politice românești reprezentate în Parlamentul European trebuie să acționeze unitar pentru susținerea interesului național, indiferent de apartenența și partizanele politice ale europarlamentarilor români”, susține PSD.

Reacții din piață și proiectul AUR

O parte dintre producătorii români atrag atenția că o limitare strictă a mărcilor proprii poate afecta piața liberă și oportunitățile de listare.

Pentru unii producători, marca proprie rămâne o cale de acces în retail. „Același lucru se aplică și producătorilor români care activează pe piețele externe. Mărcile proprii ajută și producătorii mai mari pentru a-și asigura volum. Dar în primul rând, prețul mărcilor proprii vizează oferta avantajoasă pentru consumatorul de produse buget”, a declarat un producător consultat de G4Media.

Proiectul depus de AUR în octombrie 2025 prevede limitarea produselor sub marcă proprie la maximum 20% din totalul vânzărilor pe fiecare grupă de produse în hipermarketuri și supermarketuri. Inițiatorii susțin că piața este „dominată de un număr restrâns de operatori economici de talie internațională” și că promovarea masivă a mărcilor proprii afectează concurența și producătorii locali.

„Unul dintre instrumentele principale utilizate de aceşti retaileri este promovarea masivă a produselor sub marcă proprie. Această strategie, deşi generează beneficii imediate pentru consumatori prin preţuri reduse, are efecte negative asupra ecosistemului concurenţial, a producătorilor autohtoni şi a diversităţii produselor disponibile pe piaţă”, se arată în expunerea de motive.

Proiectul mai prevede raportarea anuală către Consiliul Concurenței a structurii vânzărilor pe grupe de produse și sancțiuni proporționale cu cifra de afaceri pentru comercianții care nu respectă limita sau furnizează informații false ori incomplete.