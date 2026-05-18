Festivalul de Plăcinte și Căpșuni din Brașov a fost închis de autorități după ce verificările efectuate de Poliția Locală au confirmat mai multe reclamații venite din partea cetățenilor. Măsura a fost dispusă în weekend de Primăria Brașov. Potrivit informațiilor citate de G4Media, care preia Agerpres, controalele au scos la iveală o serie de nereguli privind organizarea și desfășurarea evenimentului. „Din păcate, numeroasele sesizări venite din partea cetățenilor, coroborate cu verificările efectuate în teren de polițiștii locali, au scos la iveală aspecte pe care nu ar trebui să le întâlnim la un eveniment dedicat comunității”, a transmis Poliția Locală Brașov.

Autoritățile au precizat că au fost constatate nerespectări ale normelor de salubritate, precum și comercializarea sau prepararea unor produse fără legătură cu specificul festivalului. De asemenea, unul dintre aspectele semnalate a fost legat de trenulețul destinat copiilor, care ar fi circulat haotic pe aleile parcului, generând disconfort și riscuri pentru siguranța persoanelor aflate în zonă. Ca urmare a constatărilor, Primăria Municipiului Brașov a dispus închiderea târgului, iar punerea în aplicare a măsurii a fost realizată de Poliția Locală Brașov.

Festivalul fusese programat să se desfășoare în perioada 15–17 mai, în zona Lacului Noua. Organizatorii promiteau un eveniment dedicat deserturilor și preparatelor culinare, cu plăcinte uriașe cu căpșuni și brânză dulce, langoși, înghețată artizanală și alte produse specifice.

Poliția Locală Brașov a anunțat că va intensifica în perioada următoare acțiunile de control în cadrul evenimentelor organizate în municipiu, pentru a asigura respectarea normelor și condiții de siguranță pentru participanți.