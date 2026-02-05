Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat deschiderea înscrierilor pentru ediția 2026 a Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate, un mecanism de sprijin dedicat producătorilor agricoli din sectorul legumicol.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit anunțului publicat pe Facebook, fermierii interesați pot depune cererile de înscriere până la data de 15 aprilie 2026, la Direcțiile Agricole Județene. Programul prevede acordarea unui sprijin financiar de 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați cu legume în sere sau solarii, sub forma unui ajutor de minimis.



Schema se adresează producătorilor care cultivă legume în spații protejate, printre culturile eligibile fiind ardeiul gras, ardeiul lung, ardeiul gogoșar, ardeiul iute, castraveții, ceapa verde, fasolea păstăi, salata, spanacul, tomatele, varza și vinetele.

Beneficiarii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate și calendarul de valorificare a producției stabilite prin actele normative în vigoare. Ministerul subliniază că programul are ca obiectiv stimularea producției autohtone de legume și consolidarea fermelor românești, în contextul susținerii investițiilor în agricultura locală.