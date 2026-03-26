Fermierii care exploatează suprafețe de peste 50 de hectare lucrează aproximativ 53% din totalul terenurilor agricole din județul Bihor, în contextul unei tendințe de comasare și consolidare a exploatațiilor, a declarat joi directorul APIA Bihor, Ioan Roman, potrivit Agerpres.

Datele prezentate în cadrul Colegiului Prefectural arată că județul se menține pe locul al doilea la nivel național, după Suceava, în funcție de numărul cererilor unice de plată gestionate în 2025.

În acest an au fost depuse 31.664 de cereri, în scădere față de anii anteriori, evoluție care confirmă reducerea numărului de exploatații mici și consolidarea fermelor mari. Suprafața totală pentru care s-au solicitat plăți este de 322.617 hectare.

Comparativ, în 2024 au fost înregistrate 32.218 cereri pentru 325.814 hectare, iar în 2023 numărul acestora a fost de 33.776, corespunzător unei suprafețe de 326.843 hectare.

În paralel, APIA Bihor a desfășurat în 2024 controale ample, verificând peste 10.000 de parcele care au beneficiat de plăți și subvenții.

Județul se situează pe primul loc la nivel național în ceea ce privește bunăstarea păsărilor și pe locul al doilea pentru sectorul porcin, a mai precizat Ioan Roman.

Un alt element evidențiat de conducerea instituției este nivelul ridicat de digitalizare. Peste 90% din activitatea APIA Bihor se desfășoară online, fermierii fiind prezenți fizic doar pentru semnarea documentelor. Totodată, agenția urmează să finalizeze în două-trei săptămâni un proiect finanțat prin PNRR, în valoare de peste 500.000 de euro, pentru modernizarea și extinderea spațiilor de lucru.