Fermierii din Franța au început încă de aseară un protest extins în mai multe orașe și pleacă spre Bruxelles, unde mâine se adună agricultori din toată Europa

Într-un context general de nemulțumire dar amplificat și de pașii înainte la nivel UE pentru ratificarea acordului de liber schimb cu țările Mercosur, fermierii francezi au reluat aseară protestele cu tractoare și utilaje agricole pe străzi, anunță principalele media franceze.

De la Bordeaux la Toulouse, de la Massingy la Paris, agricultorii au blochat începând de aseară principalele drumuri împotriva modului în care guvernul gestionează epidemia de dermatită nodulară contagioasă, care a dus la sacrificarea unui mare număr de animale, în special în zona de sud-vest a Franței.

Practic, sacrificările au loc în paralel cu un aprobarea graduală la nivelul forurilor europene a acordului Mercosur, proces pe care Franța a încercat fără succes să îl amâne. Potrivit agricultorilor, tratatul de liber schimb va facilita și mai mult importurile de produse agroalimentare la prețuri scăzute și le va eroda și mai mult veniturile deja fragile. Mai multe tractoare au paralizat traficul pe autostrada N12, în apropiere de Méré, la periferia Parisului.

Mobilizarea fermierilor francezi, susținută de peste 40 de organizații agricole și la care se adaugă și una dintre cele mai mari organizații ale agricultorilor italieni, Cia–Agricultori Italieni, are ca destinație finală capitala europeană Bruxelles. Aici, mai exact în fața Parlamentului European, a fost anunțată petru mâine, 18 decembrie, o mare acțiune de protest, susținută și de Copa Cogeca, cea mai mare organizație europeană a agricultorilor.

Printre obiectivele protestului se numără, pe lângă opoziția față de reducerea finanțării agriculturii în viitorul buget multianual, „denunțarea acordurilor comerciale care alimentează concurența neloială și solicitarea unei simplificări care să elibereze întreprinderile de birocrație și constrângeri inutile”, susțin organizatorii.