Peste 1.650 de hectare de culturi agricole de primăvară au fost calamitate din cauza secetei în judeţul Vâlcea, cele mai mari suprafeţe afectate fiind la culturile de plante furajere, floarea soarelui şi porumb, potrivit directorului Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ), Ovidiu Barbu.

Potrivit reprezentantul DAJ Vâlcea, în total sunt peste 200 de fermieri care au raportat culturi afectate, valoarea despăgubirilor pe care aceştia ar urma să le primească până la sfârşitul anului fiind estimată la circa 1,6 milioane de lei.

“Am fost pe teren împreună cu APIA, s-au verificat suprafeţele care au fost afectate de seceta pedologică. Au fost 222 de solicitări din partea producătorilor agricoli. Avem o suprafaţă calamitată de 1.657,88 hectare, din care porumb 509 hectare, floarea soarelui 531 hectare şi plante furajere 609 hectare. Această situaţie s-a trimis la minister, la centrul operativ pentru situaţii de urgenţă şi aşteptăm să vedem care va fi suma pe hectar”, a declarat Ovidiu Barbu.

Directorul DAJ Vâlcea a menţionat că au mai fost calamitate şi culturi de orz, orzoaică, ovăz şi secară în suprafaţă totală de 7,93 hectare.

Anul trecut, peste 1.000 de fermieri vâlceni au solicitat despăgubiri pentru culturile de primăvară distruse de lipsa apei în sol, suprafaţă afectată fiind de peste 5.100 de hectare, iar valoarea despăgubirilor s-a ridicat la peste 5,3 milioane de lei.