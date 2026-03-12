Fermierii ar putea avea acces la motorină la un preț mult mai mic, direct la pompă, dacă noul mecanism analizat de Ministerul Agriculturii va fi aprobat de Guvern. Potrivit ministrului Florin Barbu, schema ar permite agricultorilor să cumpere carburantul fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA.

Ministrul a explicat că prețul motorinei pentru fermieri ar putea ajunge între 4 și 4,5 lei pe litru, pentru o cantitate de 78 de litri pe hectar declarat la APIA.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preţ cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanţe şi voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat ministrul Florin Barbu la AgroTV.

În prezent, litrul de motorină costă aproximativ 8,6 lei, iar fermierii își recuperează ulterior o parte din costuri prin rambursarea accizei și a TVA. Noul mecanism ar elimina această etapă și ar permite achiziția carburantului la preț redus direct la pompă.

Cât ar putea beneficia fermierii români de aceste tichete

Una dintre variantele analizate este introducerea unui sistem de tichete pentru fermieri, care ar putea fi folosite la unități acreditate pentru vânzarea de combustibil.

„În momentul de faţă, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Ştiţi că în agricultură avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români – că vorbim pe motorină, pe parte de reparaţii la tractoare, anumite consumuri la energie electrică – statul român rambursează acest TVA. Pentru ca fermierii să nu mai stea să aşteaptă rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unităţile acreditate de vânzare”, a explicat Barbu.

- articolul continuă mai jos -

Ministrul Agriculturii a precizat că își dorește ca schema să fie aprobată rapid de Guvern, astfel încât fermierii să poată beneficia de noul sistem începând cu anul 2026.

„Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziţionează motorina fără TVA şi fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a mai spus Florin Barbu.