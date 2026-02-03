Pentru o perioadă îndelungată, femeile implicate în agricultură au rămas aproape invizibile, în ciuda rolului lor esențial în funcționarea fermelor și a comunităților rurale. Această realitate este scoasă la lumină de un nou studiu realizat de Universitatea din Exeter, care analizează experiențele și starea de bine a femeilor din agricultură din Anglia și Țara Galilor, notează BBC.

O voce pentru femeile din mediul rural

Maria Warne-Elston, fermieră în Cornwall și cunoscută creatoare de conținut pe TikTok, a salutat publicarea studiului, afirmând că acesta este „puternic pentru că, în sfârșit, ascultă femeile”. La doar 22 de ani, Maria descrie o realitate comună pentru multe femei din agricultură: purtarea simultană a „multor pălării”.

„Agricultura nu este doar un loc de muncă pentru noi. Este viața noastră”, spune ea, subliniind cât de profund este legată munca agricolă de identitatea personală și de viața de familie.

Zile lungi, sarcini multiple și o povară invizibilă

O zi obișnuită pentru o femeie din agricultură poate începe foarte devreme și poate include o varietate impresionantă de activități: documente și acte pentru fermă, hrănirea animalelor, îngrijirea și sortarea turmelor, munca fizică pe câmp, dar și responsabilități domestice și creșterea copiilor, de multe ori toate acestea fiind realizate înainte de prânz.

Deși agricultura poate fi o activitate profund satisfăcătoare, ea este descrisă frecvent ca fiind izolantă și epuizantă, mai ales pentru femei.

„Oamenii nu realizează încărcătura mentală pe care o poartă femeile. De multe ori noi suntem cele care gestionăm finanțele, documentele și viața de familie, în timp ce muncim cot la cot, fizic, în fermă”, explică Maria Warne-Elston.

Această muncă, deși vitală, rămâne adesea nerecunoscută oficial.

Lipsa de reprezentare și excluderea din decizii

Bridget Whell, proprietara unei ferme de vaci de lapte, situată lângă Fowey, atrage atenția asupra unui alt aspect important: excluderea femeilor din procesele decizionale.

Ea afirmă că femeile sunt „în general trecute cu vederea” și că, atunci când nu sunt implicate în luarea deciziilor sau în direcția de dezvoltare a afacerii agricole, pot ajunge să se simtă marginalizate.

„Este o situație complicată și, uneori, frustrantă pentru femei”, spune ea, subliniind nevoia de recunoaștere și incluziune reală.

Date îngrijorătoare despre sănătatea mentală

Studiul realizat de Centrul pentru Cercetare în Politici Rurale al Universității din Exeter, în colaborare cu Farming Community Network, a fost desfășurat în vara anului trecut și a adunat peste 2.000 de răspunsuri de la femei cu vârste cuprinse între 18 și 95 de ani.

Rezultatele sunt alarmante:

36% dintre participante au înregistrat scoruri care indică un nivel scăzut de bunăstare mentală

37% au raportat niveluri ridicate de anxietate

Studiul indică, de asemenea, un nivel crescut de izolare în rândul femeilor din agricultură

Dr. Rebecca Wheeler, coordonatoarea proiectului, subliniază că multe dintre activitățile realizate de femei „nu sunt recunoscute oficial și, prin urmare, rămân invizibile”.

Un alt aspect important evidențiat de cercetare este faptul că numeroase femei care contribuie masiv la activitatea fermelor nu sunt înregistrate oficial ca lucrători sau co-proprietari, deși munca lor este indispensabilă.

Un pas spre recunoaștere și schimbare

Reprezentanții Uniunii Naționale a Fermierilor din Marea Britanie au declarat că există numeroase femei în comunitatea agricolă, care joacă roluri-cheie ca ambasadoare ale industriei.

Aceste femei promovează producția de alimente, gestionarea durabilă a peisajului și contribuie la consolidarea unei voci diverse și puternice în agricultură.

Acest studiu reprezintă un pas important spre recunoașterea muncii femeilor din agricultură — o muncă adesea invizibilă, dar absolut esențială. Aducerea acestor experiențe în prim-plan nu este doar o chestiune de echitate, ci și una de sănătate mentală, sustenabilitate și viitor al comunităților rurale.

Vizibilitatea, recunoașterea și includerea femeilor în procesele decizionale pot contribui semnificativ la o agricultură mai echilibrată, mai umană și mai rezilientă.