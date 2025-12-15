Automatizarea și digitalizarea sunt cei doi factori care vor fi determinanți pentru piața HoReCa în perioada următoare, crede Iulian Suciu, fondator Green Kitchen, un restaurant cu servire rapidă din Târgu Mureș. Antreprenorul ar vrea să își extindă afacerea și în alte orașe, dar spune că stabilitatea fiscală este esențială pentru a pune în aplicare un astfel de plan: “legile și taxele se schimbă de la o zi la alta”.

