Iulian Suciu a plecat în Irlanda în 2007, a început munca în diaspora cu un job în pizzerie și a ajuns bucătar-șef la Crowne Plaza Dublin. După 12 ani de trai în diaspora, s-a întors în România, la Târgu Mureș, unde a fondat un fel de fast-food, care nu e chiar fast-food: Iulian spune că Green Kitchen e un loc cu bucătărie transparentă, meniu din produse locale și de sezon, fără produse congelate și semi-preparate. De ceva vreme vreme, și-ar dori să se extindă și în alte orașe, dar spune că vremurile sunt nesigure pentru sectorul său de activitate.

Citește în Economedia interviul complet cu Iulian Suciu.