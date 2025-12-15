Automatizarea și digitalizarea sunt cei doi factori care vor fi determinanți pentru piața HoReCa în perioada următoare, crede Iulian Suciu, fondator Green Kitchen, un restaurant cu servire rapidă din Târgu Mureș. Antreprenorul ar vrea să își extindă afacerea și în alte orașe, dar spune că stabilitatea fiscală este esențială pentru a pune în aplicare un astfel de plan: “legile și taxele se schimbă de la o zi la alta”.
Iulian Suciu a plecat în Irlanda în 2007, a început munca în diaspora cu un job în pizzerie și a ajuns bucătar-șef la Crowne Plaza Dublin. După 12 ani de trai în diaspora, s-a întors în România, la Târgu Mureș, unde a fondat un fel de fast-food, care nu e chiar fast-food: Iulian spune că Green Kitchen e un loc cu bucătărie transparentă, meniu din produse locale și de sezon, fără produse congelate și semi-preparate. De ceva vreme vreme, și-ar dori să se extindă și în alte orașe, dar spune că vremurile sunt nesigure pentru sectorul său de activitate.
