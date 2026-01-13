Agroland îşi extinde activitatea în sectorul agrozootehnic prin preluarea companiei Avirom din judeţul Buzău

Agroland Business System SA a finalizat achiziţia Avirom SRL, companie românească activă în producţia agrozootehnică, cu facilităţi situate în judeţul Buzău, în cadrul strategiei Agroland Vision 2030, care urmăreşte construirea unui ecosistem agro-alimentar integrat, sustenabil şi scalabil, cu un control mai bun asupra lanţului de valoare, conform unui comunicat, transmite Agerpres.

În prezent, Avirom operează ferme de creştere şi reproducţie pentru pui, găini şi raţe, o staţie de incubaţie şi dispune de infrastructură agricolă şi tehnică complementară. În urma tranzacţiei, activele şi capacităţile preluate vor fi integrate în cadrul diviziei Agroland Food, contribuind la extinderea producţiei interne, creşterea gradului de autosuficienţă şi susţinerea dezvoltării pe termen mediu şi lung a grupului.

“Această achiziţie este aliniată cu direcţiile strategice stabilite prin Agroland Vision 2030 şi reflectă angajamentul nostru de a investi pe termen lung în active productive precum capacităţi de producţie, infrastructură şi competenţe care susţin dezvoltarea grupului. Prin aceste investiţii, ne consolidăm capacitatea de a dezvolta şi extinde operaţiunile în România, cu un nivel mai ridicat de control operaţional, o stabilitate crescută a activităţii şi un potenţial mai mare de creare a valorii adăugate”, a declarat Horia Cardoş, fondator şi CEO Agroland Group, citat în comunicat.

Prin acest demers, Agroland îşi reconfirmă angajamentul de a investi în producţia locală şi de a dezvolta un grup agro-alimentar modern şi competitiv, bine ancorat regional, capabil să susţină creşterea pe termen lung şi să răspundă eficient cerinţelor pieţei.

Grupul Agroland şi-a asumat recent o strategie de dezvoltare a Diviziei Food, care vizează extinderea fermelor cage-free şi BIO, creşterea capacităţii fermei de la Mihăileşti până la 900.000 de găini ouătoare până în 2027 şi a fermei BIO Curtişoara la 30.000 de găini până în 2026, alături de achiziţii de noi ferme. Planul presupune investiţii totale de 125 – 130 milioane lei până în 2028, lansarea unei fabrici de ouă lichide la Caransebeş în T1 2026 şi dezvoltarea de produse derivate (maioneze, sosuri, omlete) în perioada 2027 – 2028. Strategia este susţinută de un context favorabil al pieţei şi de exporturi estimate la 40 – 50% din vânzări, iar pentru 2028 Agroland anticipează o cifră de afaceri de peste 250 milioane lei şi o marjă EBITDA de circa 20%.

Agroland este un grup antreprenorial românesc prezent pe piaţa de retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, fondat de Horia Cardoş, care şi-a început activitatea în 1997 ca o mică reţea de magazine pentru fermieri. În prezent, prin divizia Agroland Retail, grupul operează cea mai mare reţea – peste 240 de magazine specializate în vânzarea de produse pentru grădină, fermă şi animale de companie.

Acţiunile Agroland Business System şi Agroland Agribusiness sunt listate pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti începând din 2021, sub simbolul AG şi respectiv AAB.