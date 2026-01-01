Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni, a transmis poliția, citată de The Guardian.

„A avut loc o explozie de origine necunoscută”, a spus, pentru AFP, Gaetan Lathion, purtătorul de cuvânt al poliției din cantonul Wallis, din sud-vestul Elveției, conform Mediafax.

Bomb Blast in Switzerland’s Crans-Montana Kills Several During New Year Celebrations – A bomb exploded in the famous luxury ski resort town of Crans-Montana, Switzerland, during New Year celebrations. – Several people were killed, and many others were injured in the blast.… pic.twitter.com/5GWbXEw6VR — Ritam English (@english_ritam) January 1, 2026



Conform acestuia, sunt mai mulți răniți și morți.

Potrivit Le Figaro, explozia a avut loc în jurul orei locale 1.30 într-un bar popular printre turiști, în timp ce oamenii sărbătoreau Anul Nou.

Imaginile publicate de mass-media elvețiană arătau o clădire în flăcări și serviciile de urgență în apropiere.