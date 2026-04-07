De cele mai multe ori dorința de a fi slabi și sănătoși ne restricționează câteva dintre micile plăceri. Cea mai frecventă poate este eliminarea sucurilor cu zahăr. Sau cel puțin înlocuirea sucurilor acidulate clasice cu variantele „zero”, „diet”, care promit același gust, dar fără calorii. Însă, este această schimbare una corectă pentru sănătate sau doar o minciună de marketing?

Coca-Cola conține aproape doar zahăr

Nutriționistul spaniol Álvaro Torres a postat un clip pe TikTok explicând despre ce e vorba. Analizând o singură doză de Coca-Cola clasică, acesta a tras un semnal de alarmă: sunt 35 de grame de zahăr într-o singură cutie.

„Este o barbarie”, explică el. Această cantitate echivalează cu aproximativ 140 de calorii care provin exclusiv din zahăr, fără niciun beneficiu nutritiv.

În contrast, varianta Coca-Cola Zero afișează cifre perfecte pentru cei care numără caloriile: 0 grame de zahăr și doar 1 calorie. Din acest punct de vedere, cel matematic, concluzia este simplă: dacă nu poți renunța la suc, varianta zero este „opțiunea mai bună”.

Dincolo de calorii, ce bem, de fapt?

Diferența majoră nu stă doar în cifre, ci și în chimia din spatele produsului. În timp ce varianta normală folosește zahărul ca și componentă de îndulcire, varianta zero mizează pe un cocktail de îndulcitori artificiali: aspartam și acesulfam K.

Deși studiile actuale indică faptul că acești îndulcitori sunt siguri pentru consumul uman în doze moderate, nutriționiștii avertizează asupra faptului că sunt dincolo de toate, alimente ultraprocesate.

Trei lucruri de știut înainte de a consuma o Coca-Cola zero

Zero calorii nu înseamnă „sănătos”: Chiar dacă nu îngrașă direct, Coca-Cola Zero rămâne un produs ultraprocesat. Nu oferă vitamine, minerale sau hidratare de calitate. Poate fi o strategie de pierdere în greutate: Dacă obiectivul tău este să slăbești sau să reduci zahărul, trecerea la varianta zero poate fi o etapă utilă de „tranziție”, dar nu destinația finală. Nu te obișnui cu ea! Atenție la rinichi: Medicii avertizează că, dincolo de zahăr, acidul fosforic și alte ingrediente din aceste sucuri pot favoriza apariția pietrelor la rinichi dacă sunt consumate în exces.

În final, dacă ți-e sete apa rămâne băutura câștigătoare. Iar când vrei un mic răsfăț, ieși la o masă sau cu prietenii în oraș, dintre cele două variante, cu siguranță e mai bine să alegi o Coca-Cola zero. Dar să nu devină un obicei zilnic și nici nu comanda mai mult de una.