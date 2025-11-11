Agenția de stat egipteană de cumpărare a grâului, Mostakbal Misr, a rezervat aproximativ o jumătate de milion de tone de grâu din regiunea Mării Negre, pentru livrare în lunile decembrie și ianuarie, potrivit unor informații ukragroconsult.com

Potrivit surselor, au fost încheiate acorduri cu Rusia, Bulgaria și Ucraina, astfel: 200.000 de tone din Rusia, 150.000 de tone din Bulgaria și peste 130.000 de tone din Ucraina.

Agenția este, de asemenea, în discuții pentru achiziționarea a încă 500.000 de tone de grâu din diverse origini, un acord urmând să fie încheiat până la începutul lunii decembrie.

Prognoză SUA: importurile de grâu ale Egiptului vor ajunge la 13 milioane de tone

Egiptul rămâne cel mai mare importator de grâu din lume, iar achizițiile sale sunt atent monitorizate ca indicatori ai cererii globale și ai competitivității în rândul furnizorilor.

Departamentul Agriculturii din SUA prognozează că importurile de grâu ale Egiptului vor ajunge la un nivel record de 13 milioane de tone în acest sezon.

Națiunea nord-africană a început deja o serie de cumpărături. În octombrie, Egiptul a achiziționat aproximativ 1 milion de tone de grâu provenit din țările de la Marea Neagră, precum și din Franța și Kazahstan. Livrările sunt așteptate până la începutul lunii decembrie.

Rezervele actuale de grâu ale Egiptului sunt suficiente până la sfârșitul lunii februarie 2026

Mostakbal Misr a preluat responsabilitatea importurilor guvernamentale de grâu la sfârșitul anului trecut, înlocuind Autoritatea Generală pentru Aprovizionare cu Mărfuri (GASC). Potrivit sursei, rezervele actuale de grâu ale Egiptului sunt suficiente până la sfârșitul lunii februarie 2026.

Potrivit comercianților, grâul rusesc cu un conținut de proteine de 11,5% se vindea în Egipt la un preț mai mic decât în UE, la aproximativ 248 de dolari pe tonă, inclusiv costul și transportul (C&F).

Grâul ucrainean a avut un preț de aproximativ 250 de dolari pe tonă C&F, în timp ce grâul francez și românesc au avut un preț de aproximativ 252-253 USD pe tonă C&F.