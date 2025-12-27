Pentru a recompensa cumpărăturile de final de an, Lidl România lansează o inițiativă dedicată clienților săi: în perioada 27–31 decembrie, cumpărăturile de minimum 500 de lei, realizate pe un singur bon fiscal, aduc garantat un cupon valoric de 50 de lei, alocat automat în aplicația Lidl Plus.

Cuponul poate fi utilizat în perioada 02–14 ianuarie 2026, pentru cumpărături de peste 250 de lei, oferind flexibilitate și un avantaj suplimentar la început de an. Inițiativa face parte din strategia Lidl de a recompensa loialitatea clienților prin avantaje concrete, disponibile direct în aplicația Lidl Plus.

Detalii complete despre regulile de utilizare și condițiile campaniei sunt disponibile în aplicația Lidl Plus, precum și în magazinele Lidl din întreaga țară.

Despre Lidl

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Lidl operează în prezent peste 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice și depozite în 31 de țări.

Lidl este un smart discounter care le oferă clienților produse cu cel mai bun raport calitate-preț. În spatele serviciilor și operațiunilor din magazine și centrele logistice stau simplitatea și orientarea către eficiență. Design-ul și structura proceselor standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central la Neckarsulm.

În prezent, Lidl are aproximativ 382.400 de angajați, dintre care peste 13.000 în România, unde retailer-ul german are deschise peste 380 de magazine și 6 centre logistice. Dinamismul din activitățile de zi cu zi, rezultatele durabile și corectitudinea în cooperarea profesională construiesc mediul de lucru pentru Lidl ca angajator, peste tot pe Glob.

În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați:

www.lidl.ro

www.corporate.lidl.ro

www.surprize.lidl.ro

Facebook Lidl Romania

Instagram @LidlRomania

Youtube Lidl Romania

TikTok @LidlRomania

LinkedIn@LidlRomania