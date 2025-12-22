Emiratele Arabe Unite au anunțat planuri de extindere a interdicției privind produsele din plastic de unică folosință, începând cu 1 ianuarie 2026.

Potrivit Ministerului Schimbărilor Climatice și Mediului, această mișcare face parte dintr-un cadru mai amplu de politici de mediu, care vizează protejarea ecosistemelor naturale, reducerea generării de deșeuri și sprijinirea priorităților naționale în materie de sustenabilitate.

Este vorba despre articole specifice de unică folosință, inclusiv pahare și capace pentru băuturi, tacâmuri și bețișoare, farfurii, paie și recipiente sau cutii alimentare fabricate din polistiren.

În plus, decizia stabilește o interdicție completă pentru toate pungile de unică folosință cu o grosime sub 50 de microni, indiferent de compoziția materialului, inclusiv hârtia.

Ministerul Schimbărilor Climatice și Mediului a anunțat și scutiri de taxe

Ing. Alya Abdelrahim Alharmoodi, subsecretar adjunct pentru sectorul comunităților durabile, a descris măsura ca fiind o etapă importantă în parcursul Emiratelor Arabe Unite către sustenabilitate, potrivit foodbusinessmea.com

Ea a spus că reglementarea produselor de unică folosință are scopul de a reduce poluarea, de a promova principiile economiei circulare și de a echilibra protecția mediului cu creșterea economică.

Ministerul a făcut apel la comercianții cu amănuntul, furnizorii și producătorii să asigure respectarea deplină a regulamentului înainte de data implementării.

Pentru a sprijini activitatea industrială și continuitatea comerțului, ministerul a subliniat scutiri pentru bunurile fabricate exclusiv pentru export sau reexport.

Astfel de produse pot fi fabricate pe plan intern, cu condiția să fie etichetate clar pentru export și să nu fie furnizate pieței locale.

Măsurile luate, obligatorii pentru reducerea poluării cu plastic

Autoritățile au declarat că respectarea este esențială pentru atingerea obiectivelor naționale de mediu și reducerea poluării cu plastic.

Anunțul vine în contextul în care producătorii de băuturi se pregătesc pentru modificări suplimentare de reglementare care urmează să intre în vigoare la începutul anului 2026.

Producătorii așteaptă implementarea unei noi accize pe niveluri pentru băuturile îndulcite cu zahăr. Sistemul propus va calcula acciza pe litru pe baza conținutului de zahăr la 100 de mililitri.

Ministerul a declarat că măsurile combinate reflectă o abordare coordonată a protecției mediului, a sănătății publice și a dezvoltării economice durabile.

Interdicția extinsă poziționează Emiratele Arabe Unite printre piețele regionale care consolidează controalele asupra deșeurilor de plastic.