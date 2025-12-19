Alexandra și Andreea Stroia, două surori din Sibiu cu studii în domeniul medical, au deschis, în urmă cu aproximativ două săptămâni, Anima Cafe, o cafenea în care clienții lor pot degusta cafea de specialitate și, în același timp, se pot bucura de cățelușii lor: Cappuccina și Espresso, relatează Turnul Sfatului.

Proiectul celor două este pet friendly, iar fetele îi invită pe sibieni să descopere locul pe care l-au creat, mai ales pentru că, dacă consumă o cafea, ei pot ajuta în același timp și mamele minore din Sibiu, 90% din profitul cafenelei fiind redirecționat către ele.

Andreea a lucrat mai mult timp în domeniul farmaceutic, iar în prezent a renunțat la locul de muncă și se ocupă în totalitate de cafenea. Alexandra profesează în continuare ca medic de recuperare și își împarte timpul între medicină și mica afacere deschisă împreună cu sora ei.

„Am făcut voluntariat la orfelinat și la azil și am ajuns și în Africa, în Kenya. Experiența aceea te face să îți dai seama de cât de puține lucruri ai nevoie cu adevărat ca să fii fericit. Mereu am simțit nevoia de a da ceva oamenilor, așa că 90% din încasările noastre merg către mamele minore dintr-un centru maternal din Sibiu”, spun ele.