Două pasaje de migraţie pentru peşti au fost construite în localităţile Albeni şi Târgu Cărbuneşti în cadrul proiectului Fish for LIFE, care a cuprins şi alte lucrări pentru refacerea culoarelor de migraţie şi a habitatelor pentru speciile de peşti reofili din râul Gilort şi care s-a încheiat zilele trecute, având o valoare de 1,5 milioane de euro, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES, de Direcţia Judeţeană de Mediu Gorj, proiectul Fish for LIFE a avut ca obiectiv principal restabilirea conectivităţii râurilor şi îmbunătăţirea habitatelor pentru speciile de peşti din râul Gilort, pentru a asigura acestora o stare de conservare favorabilă.

Speciile de peşti-ţintă ale proiectului au fost dunăriţa, chişcarul, porcuşorul de nisip şi mreana vânătă.

Pentru atingerea obiectivului principal au fost construite două pasaje de migraţie pentru peşti în localităţile Albeni şi Târgu Cărbuneşti, au fost efectuate lucrări de reconstrucţie ecologică, care au inclus lucrări în albie ce au ca scop creşterea diversităţii habitatelor pentru speciile de peşti ce populează râul Gilort, dar şi plantări de arbori de-a lungul malurilor, pe o suprafaţă de peste trei hectare.

“Proiectul Fish for LIFE este un proiect pentru mediu şi, implicit, pentru oamenii acestor locuri. Pe lângă beneficiile pe termen lung care derivă din conservarea biodiversităţii, aş vrea să atrag atenţia asupra beneficiilor materiale, concrete, pe care acest proiect le-a adus comunităţii locale. Din estimările noastre, aproximativ 900.000 de euro s-au întors în economia judeţului prin activităţile derulate care au implicat firme locale, dar şi forţă de muncă: lucrări de construire a celor două pasaje, lucrări de reconstrucţie ecologică, organizarea diverselor evenimente, tabere şi instruiri”, a precizat managerul de proiect, Nicolae Calma.

O latură importantă a acestui proiect a reprezentat-o relaţia cu comunitatea locală, aspect reflectat în zecile de acţiuni de educaţie ecologică şi conştientizare, derulate împreună cu localnicii, elevi şi cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţilor publice.

“Evenimentul de închidere a proiectului Fish for LIFE, implementat de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate – Direcţia Judeţeană de Mediu Gorj, în parteneriat cu Invisible Nature şi Universitatea din Bucureşti, a avut loc în zilele de 11-12 decembrie şi a reunit atât reprezentanţi ai instituţiilor publice, cât şi specialişti în probleme de mediu din întreaga ţară. Proiectul Refacerea culoarelor de migraţie şi a habitatelor pentru speciile de peşti reofili din râul Gilort – Fish for LIFE a fost finanţat de către Comisia Europeană, prin Programul LIFE, şi cofinanţat din bugetul de stat, prin Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, având o valoare totală de 1,5 milioane de euro”, se arată în comunicat.

Programul evenimentului de închidere a proiectului a inclus şi o vizită în teren, la principalele obiective: pasajul de migraţie pentru peşti din localitatea Albeni, zonele cu consolidări de maluri şi plantări.