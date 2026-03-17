Două fructe pe care le găsim în supermarket ar putea susține sănătatea inimii și ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale, mai ales la persoanele cu prediabet. Este vorba despre avocado și mango, iar concluzia apare într-un articol publicat de Earth.com, care prezintă rezultatele unui studiu în care participanții au adăugat zilnic un avocado Hass mediu și o cană de mango proaspăt în alimentație, timp de opt săptămâni.

Potrivit sursei, adulții cu prediabet au fost împărțiți în două grupuri. Grupul numit Avocado-Mango a introdus cele două fructe în mesele și gustările zilnice, în timp ce grupul de control a consumat alimente pe bază de carbohidrați cu un aport caloric similar. Participanților nu li s-a cerut să slăbească și nici să își schimbe rutina de exerciții fizice, astfel încât principala diferență dintre cele două grupuri a rămas compoziția alimentară. La finalul celor opt săptămâni, grupul care a consumat avocado și mango a avut rezultate mai bune la mai mulți indicatori cardiovasculari. Unul dintre cei mai importanți a fost flow-mediated dilation, un test folosit pentru a evalua cât de bine se dilată vasele de sânge. Scorul acestui indicator a urcat la 6,7% în grupul celor care au consumat fructe, în timp ce în grupul de control a scăzut la 4,6%.

Beneficii și pentru tensiune

Studiul a găsit și o îmbunătățire a tensiunii arteriale diastolice, în special la bărbați. În grupul de control, tensiunea arterială centrală a crescut în medie cu 5 mmHg, în timp ce la bărbații care au consumat combinația de avocado și mango s-a observat o scădere de aproximativ 1,9 mmHg.

Cercetătorii explică aceste rezultate și prin profilul nutrițional al celor două fructe. Avocado aduce grăsimi mononesaturate, fibre și potasiu, iar mango oferă vitamina C, antioxidanți și, la rândul lui, fibre. Participanții din grupul care a consumat aceste fructe au înregistrat creșteri măsurabile ale aportului de fibre, vitamina C și grăsimi mononesaturate. Sursa notează și o îmbunătățire a unor markeri selectați de funcție renală.

Autorii studiului spun că una dintre părțile cele mai interesante ale rezultatului este faptul că beneficiile au apărut fără o schimbare radicală de stil de viață. Participanții nu au slăbit și nu au fost puși să urmeze reguli stricte. Totuși, markerii vasculari s-au îmbunătățit, ceea ce sugerează că unele alimente dense nutritiv pot avea efecte benefice chiar și fără o remodelare completă a dietei.

Alimentele, mai bune decât suplimentele

Dr. Britt Burton-Freeman, cercetătoarea principală a studiului și profesoară la Illinois Institute of Technology, a declarat că rezultatele întăresc ideea strategiilor alimentare care pun accent pe alimente înaintea suplimentelor sau a intervențiilor mai agresive, mai ales în populațiile vulnerabile, cum sunt persoanele cu prediabet. Articolul subliniază totuși că aceste fructe nu sunt o soluție universală. Nu au fost observate diferențe semnificative în colesterol, glicemie sau inflamație, ceea ce înseamnă că avocado și mango nu pot fi prezentate ca un remediu complet pentru riscul cardiovascular. Mai degrabă, ele par să fie o piesă utilă într-un tablou mai larg, care include alimentație echilibrată, mișcare și monitorizare medicală.

Mesajul de fond este că uneori, schimbările mici și realiste pot avea efecte măsurabile. Un avocado și o cană de mango pe zi nu înlocuiesc tratamentul sau controalele medicale, dar ar putea sprijini sănătatea vasculară și controlul tensiunii, mai ales la persoanele aflate într-o zonă de risc, cum este prediabetul. Studiul complet a fost publicat în Journal of the American Heart Association.