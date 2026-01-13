Indicatorii de calitate a apei, monitorizaţi în aval de Dunăre, nu prezintă modificări semnificative, după ce două barje încărcate cu îngrăşăminte agricole s-au scufundat în zona Zimnicea şi la Giurgiu, menţionează Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR), într-un comunicat de presă transmis, marţi, AGERPRES.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“În urma scufundării a două barje încărcate cu îngrăşăminte agricole pe Dunăre, monitorizarea continuă arată că nu există modificări semnificative ale indicatorilor de calitate a apei şi nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, iar captările de apă din aval, aflate la peste 100 km, nu sunt afectate. Chiar şi în aceste condiţii, toţi utilizatorii de apă sunt anunţaţi în cazul în care analizele de laborator vor releva modificări ale parametrilor de calitate a apei”, subliniază specialiştii.

În data de 9 ianuarie 2026, autorităţile portuare din Zimnicea au semnalat faptul că o barjă de transport marfă, încărcată cu fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu, eşuată anterior pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigaţie, a început să se scufunde.

A doua barjă, în aval de Giurgiu

De asemenea, în aval, la Giurgiu, a fost semnalată o a doua barjă, încărcată cu clorură de potasiu, aflată într-o situaţie similară. Ambele nave transportau îngrăşăminte agricole uzuale, nu substanţe toxice industriale, transmite Agerpres.

“Intervenţia autorităţilor a fost imediată. În data de 9 ianuarie, reprezentanţii Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi ai Gărzii Naţionale de Mediu s-au deplasat la faţa locului, iar în dimineaţa zilei imediat următoare au prelevat probe de apă din mai multe secţiuni ale fluviului, atât din amonte, cât şi în dreptul navelor, precum şi în aval, inclusiv la aproximativ 10 kilometri distanţă. Au fost analizaţi indicatorii fizico-chimici specifici acestui tip de poluanţi: ph, conductivitate electrică, amoniu, nitraţi, nitriţi, fosfaţi, calciu, magneziu, cloruri şi potasiu”, precizează instituţia.

Conform ANAR, la ora actuală, rezultatele analizelor au relevat o modificare a concentraţiei de amoniu, în secţiunea navei de la Zimnicea, însă această concentraţie se diluează complet după o distanţă de câţiva kilometri, ca urmare a fenomenelor naturale de diluţie şi dispersie. Astfel, calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată.

“Până astăzi nu s-au semnalat depăşiri ale indicatorilor de calitate, iar debitele Dunării permit o diluţie suficientă, astfel încât calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată.

Captările de apă pentru potabilizare sunt situate la peste 100 de kilometri în aval, în zona Chiciu, judeţul Călăraşi. Nu este înregistrată şi nu a fost semnalată mortalitate piscicolă pe sectoarele monitorizate. Echipele Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de apă Argeş-Vedea – prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman şi Giurgiu monitorizează zilnic calitatea apei în trei puncte (în amonte, în aval şi în zona navelor) pentru cele două nave scufundate”, se arată în comunicat.

Operațiuni de ranfluare

În paralel, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos coordonează procedura de ranfluare – operaţiunea tehnică prin care o navă eşuată sau scufundată este readusă la suprafaţă, prin etanşarea avariilor, evacuarea apei din interior şi utilizarea sistemelor speciale de ridicare. “În situaţia în care epava nu poate fi ranfluată în condiţii de siguranţă, aceasta va fi tăiată controlat la faţa locului şi transportată către un şantier naval”, susţin reprezentanţii de la “Apele Române”.

Legislaţia în vigoare prevede că poluatorul are obligaţia de a anunţa producerea poluării, de a asigura măsurile necesare pentru depoluarea zonei şi de a suporta integral costurile aferente intervenţiilor, depoluării şi readucerii zonei la stadiul iniţial, iar toate intervenţiile sunt verificate şi avizate de către autorităţile responsabile.