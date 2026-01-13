O barjă încărcată cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, în zona Zimnicea, pe 10 ianuarie, incidentul fiind confirmat de Căpitănia Zonală Giurgiu. Deși evenimentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile nu l-au făcut public până pe 13 ianuarie, când au fost contactate de reporterii G4Media.

Reprezentanții Primăriei Zimnicea nu au oferit inițial niciun punct de vedere, însă imediat după apelul jurnaliștilor instituția a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj prin care susține că situația nu prezintă risc pentru populație și că zona ar fi monitorizată. Este de remarcat faptul că primăria nu a informat publicul despre scufundarea barjei până în momentul în care a fost întrebată de presă.

În mesajul Primăriei Zimnicea se precizează: „ÎN AFARA ORICĂRUI PERICOL. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, informează cetățenii că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025, pe 21 decembrie, ajungând în dreptul orașului Zimnicea. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată. Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare, cercetarile zilnice arătând că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, informăm cetățenii că circulația și transportul pe Dunăre nu este afectat. Primarul orașului Zimnicea, dl. Petre Pârvu, monitorizează situația, fiind în contact permanent cu instituțiile abilitate ale statului român”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Directorul Căpităniei Giurgiu, Florin Oprea, a declarat pentru G4Media că armatorul are termen 10 zile pentru a scoate nava de pe fundul fluviului și pentru curățarea zonei. Acesta a precizat că barja se află sub pavilion slovac, iar armatorul este Straman D.O.O., fiind notificat oficial la două zile după scufundare. Potrivit acestuia, specialiștii Apele Române au prelevat probe pentru a verifica nivelul de poluare.

„Este o barjă sub pavilion slovac, a fost încărcată cu îngrășăminte de azot, a lovit uscatul, ceea ce este un fenomen des întâlnit în navigația fluvială și probabil urmare acestei lovituri nava a suferit o daună, o gaură de apă. Cert e că după acea lovitură a început să îmbarce apă puternic și ulterior s-a scufundat. Marfa este vrac, nu este în saci sau pe paleți, e vrac, pusă în magazie, nava este scufundată total. Noi am luat legătura cu armatorul navei și l-am anunțat asupra obligației ce o are de a scoate nava scufundată și a părăsi albi a Dunării. I-am acordat un termen, cel mai mic termen de 10 zile. Armatorul ne-a contactat în cursul zilei de ieri și ne-a spus că e în tratative cu o societate de scafandri ca să înceapă operațiunile de scoatere a navei. Între timp, au venit și specialiștii de la Apele Române, au prelevat probe, chimicalele de navă nu sunt la cote alarmante. Deocamdată ea e sub observație și nu, nu a apărut niciun fenomen de poluare”, a declarat Florin Oprea.

Poliția de Frontieră Giurgiu, instituție responsabilă de zona incidentului, nu a transmis niciun punct de vedere până la publicarea informațiilor. Reprezentanții Apele Române au anunțat că vor reveni cu un comunicat oficial.

Între timp, Prefectura Teleorman a confirmat marți, citată de Agerpres, că a fost înregistrată o creștere a indicatorului de amoniu în apa Dunării, după scufundarea navei încărcate cu peste 1.100 de tone de fertilizator.

Prefectul județului a convocat Grupul de suport tehnic pentru riscul de poluare a apelor

Prefectura a precizat că, pe 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat că nava, eșuată anterior pe un banc de nisip în afara rutei principale de navigație, a început să se scufunde. Este vorba despre șlepul motor Phoenix Jupiter, al transportatorului SC Mondotransalex SRL, care transporta 1.133 tone de fertilizator CAN N(MgO) 27 (4,8), pe ruta Vukovar – Giurgiu.

La fața locului s-au deplasat reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman și ai Gărzii Naționale de Mediu pentru evaluarea situației și prelevarea probelor de apă. Primele analize efectuate pe 10 ianuarie nu au arătat depășiri ale valorilor admise, însă probele recoltate pe 12 ianuarie au indicat depășiri la indicatorul amoniu.

Prefectul județului a convocat Grupul de suport tehnic pentru riscul de poluare a apelor, stabilindu-se monitorizarea continuă a calității apei, informarea autorităților din aval, informarea populației privind posibilele riscuri și supravegherea situației navei.

Prefectura Teleorman precizează că Direcția de Sănătate Publică a informat sistemul național de monitorizare a riscurilor de mediu și direcțiile de sănătate publică din județele aflate în aval. În funcție de rezultatele următoarelor analize, populația din aval va fi anunțată dacă există riscuri asupra sănătății. Instituția menționează, de asemenea, că pe raza județului nu există localități alimentate cu apă direct din Dunăre în aval de zona incidentului și subliniază că toate instituțiile implicate colaborează pentru reducerea impactului și aplicarea măsurilor legale necesare.