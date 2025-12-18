Doi tineri români de 20 și de 33 de ani au fost reținuți în Italia, după ce au încercat să fugă dintr-un supermarket cu 25 de sticle de șampanie, scrie presa italiană., citată de G4Media.

Fapta s-a produs în Turbigo, lângă Milano, iar cei doi vor fi judecați pentru furt în stare de libertate.

În mașina lor, un Mercedes, au fost găsite 15 de sticle furate din magazin.

Cei doi și-au umplut cărucioarele de cumpărături cu sticle șampanie, iar apoi au încercat să treacă de casele de marcat fără a plăti. După ce au fost somați de un casier, cei doi au luat-o la fugă, urmăriți fiind de agenții de pază.

Tentativa de furt înregistrată în după-amiaza zilei de luni, 9 decembrie, într-un supermarket de pe Via Milano din Turbigo s-a încheiat cu o plângere depusă împotriva autorilor, care rămân în libertate.

Protagoniștii figurează fără adăpost și călătoreau într-un Mercedes. Nu se știe ce intenționau hoții să facă cu bunurile furate, dar cert este că planul lor a eșuat.