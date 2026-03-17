În plin post al Paștelui, au ieșit la iveală marile problemele din sectorul ovin, probleme care se acutizează din ce în ce mai mult în actuala situație geopolitică.

Asociațiile profesionale ale oierilor au tras un semnal de alarmă: ieri, aprox 70 de oieri au manifestat spontan, în fața Guvernului.

Aceștia i-au lăsat premierului Ilie Bolojan și o petiție, pe care G4Food v-o prezintă în exclusivitate, unde enumeră și argumentează, în 12 puncte, problemele sectorului ovin care ar trebui rezolvate de urgență.

Așa că, până să aflăm dacă vom mânca un miel mai scump anul acesta, ceea ce este mai mult decât previzibil, Ciobanul Ionică ne spune că trebuie să salvăm „matca”, Miorița, dacă vrem să avem miei:

”Până la miel, trebuie să salvăm Miorița. Și prețul la miel este o problemă, dar dacă-ți omoară matca, nu mai ai ce exporta. Vă dați seama ce înseamnă pentru un fermier să-i omori 400-500 de oi? Să-i iei munca de-o viață și să nu-i dai nicio despăgubire?”, spune Ionică Sterp, cunoscut sub porecla de „Ciobanul Ionică”, vicepreședintele Asociației Profesionale a Ciobanilor.

Situația este mai mult decât dramatică pentru oieri: in momentul de față ei nu pot exporta în Europa, din cauza interdicției UE, iar în Orientul Mijlociu nu se știe pentru câtă veme mai pot exporta, din cauza războiului.

„Razboiul bate la ușă, mâine-poimâine se închid granițele, nu mai vine niciun tir cu nimica la supermarket”

„Europa este închisă pentru noi, pe încă 6 luni, deci nu putem exporta aici. Am trimis hârtie oficială, am stat 70 de persoane in fața Guvernului, am făcut acolo protest spontan, i-am lăsat o adresă dlui premier, dar nu-i interesează. Vor să distrugă tot ce inseamnă zootehnie în România. Am avut, în 2021, 10 milioane de ovine, azi avem 7,2 milioane de capete.

Dacă securitatea alimentară n-o protejăm, ce facem atunci? Razboiul bate la ușă, mâine-poimâine se închid granițele, nu mai vine niciun tir cu nimica la supermarket. Intr-o săptămână nu va mai fi nimic în magazinele mari. Și românul de unde mai pune mâna pe ceva de mâncare, dacă noi vaca am terminat-o, porcul l-am terminat, iar acuma ne-am apucat de oaie. Asta este realitatea din teren. Eu am inmpresia că aici e un război comercial până la urmă: România este închisă, dar există piața arabă, care fixează prețul acum.

Ciobanii cer intervenția urgentă a premierului

În acest context, Asociația Profesională a Ciobanilor a înaintat o petiție către Secretariatul General al Guvernului, în care solicită soluții urgente pentru o serie de probleme considerate critice pentru supraviețuirea fermelor.

Pășunile, principala sursă de conflict

Cea mai gravă problemă semnalată de crescători vizează accesul la pășuni. Ciobanii reclamă faptul că atribuirea acestora nu reflectă numărul real de animale, iar redevențele au ajuns, în unele județe, la niveluri considerate prohibitive.

Aceștia solicită:

plafonarea costului pășunilor la maximum 20% din subvenția încasată ;

; diferențierea prețurilor în funcție de zonă (șes, deal, munte);

interzicerea utilizării izlazurilor pentru proiecte fotovoltaice;

eliminarea cadrului legislativ dual care generează suprapuneri și incertitudine.

Restricții legislative considerate depășite

Un alt punct sensibil este reprezentat de prevederile din Legea vânătorii nr. 40/2006, care interzic pășunatul în perioada 6 decembrie – 24 aprilie. Crescătorii consideră că această regulă nu mai corespunde realităților climatice actuale și cer eliminarea restricției.

În plus, aceștia reclamă situațiile în care pe aceeași suprafață de pășune există contracte simultane cu primăriile și fondurile de vânătoare, ceea ce generează conflicte și incertitudine juridică.

Acces limitat la finanțare și reproducție

Fermierii solicită extinderea sprijinului pentru achiziția de animale de reproducție, astfel încât acesta să fie accesibil tuturor crescătorilor, nu doar unor categorii restrânse.

De asemenea, aceștia cer oprirea finanțării registrelor genealogice care nu respectă legislația națională și europeană.

Relația tensionată cu instituțiile statului

Un capitol important al petiției vizează relația cu autoritățile, în special cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și direcțiile sanitar-veterinare.

Fermierii cer:

dreptul de a-și alege medicul veterinar concesionar;

eliminarea abuzurilor și sancțiunilor considerate nejustificate;

identificarea unor soluții prin care fermierii să nu mai fie amendați pentru neconformități minore.

Criza forței de muncă

Lipsa ciobanilor este o problemă acută în sector. Fermierii susțin că legislația actuală face aproape imposibilă angajarea lucrătorilor, în special a celor fără documente.

Ca soluție, aceștia propun:

introducerea unui sistem de tichete sau vouchere de muncă , pe termen scurt (zilnic, lunar);

, pe termen scurt (zilnic, lunar); preluarea de către stat a taxelor sociale (CAS, CASS);

posibilitatea ca membrii familiei să fie remunerați prin același mecanism.

Probleme de mediu și siguranță

În zonele montane, atacurile animalelor sălbatice reprezintă o amenințare majoră. Ciobanii reclamă:

creșterea populației de urși, lupi și șacali;

distrugerea pășunilor de către mistreți;

lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților de mediu.

Aceștia solicită transparență privind programele de relocare a urșilor și reintroducerea vânătorii controlate, ca instrument de management cinegetic.

Blocaje în comercializare și export

O altă problemă majoră este lipsa garanțiilor de plată pentru miei. Crescătorii cer:

plata imediată la livrare;

introducerea unor sancțiuni penale pentru neplată;

transparență totală privind contractele și prețurile de export.

În același timp, fermierii solicită reglementări clare pentru transportul animalelor, cu diferențiere între tipurile de exploatații (fermă, carantină, îngrășare).

Alte solicitări

Pe lista revendicărilor se mai regăsesc:

eliminarea obligativității sterilizării câinilor deținuți de crescători, prevăzută în proiectul de modificare a OUG nr. 155/2001 ;

; posibilitatea pășunatului controlat în păduri bătrâne, contra cost;

simplificarea condiționalităților sociale pentru accesarea subvențiilor.

Petiția transmisă de Asociația Profesională a Ciobanilor reflectă o acumulare de probleme structurale în sectorul ovin, de la accesul la resurse și legislație neadaptată, până la presiuni economice și lipsa forței de muncă. În absența unor măsuri rapide și coerente, fermierii avertizează că activitatea devine tot mai dificil de susținut, iar ei vor trece la acțiuni de protest.