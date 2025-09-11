Doctor nutriționist, inițiator al unei metode de slăbit: „Crezi că aceste 15 alimente te ajută să slăbești, dar te înșeli, îngrașă foarte mult”

După vacanța de vară, mulți oameni își doresc să piardă rapid kilogramele acumulate. În septembrie, căutările pe internet despre diete, rețete „light” sau alimente cu puține calorii cresc semnificativ. Totuși, potrivit doctoriței María Amaro, nutriționist și creatoarea Metodei Amaro de pierdere în greutate, multe dintre aceste „trucuri” aparent sănătoase fac mai mult rău decât bine și chiar îngrașă, scrie ABC.

Iată cele mai frecvente greșeli când vrei să slăbești

Sucurile de fructe – par sănătoase, dar sunt pline de zaharuri simple și nu conțin fibre. Provoacă creșteri bruște ale glicemiei și depunere de grăsime. Produsele „light” sau „diet” – compensează lipsa de grăsime cu zahăr sau îndulcitori artificiali, care dereglează metabolismul și pot favoriza obezitatea. Batoanele energizante – adesea pline de siropuri și grăsimi, cu un aport caloric comparabil cu al unui desert. Salatele cu dressinguri cremoase – pot tripla numărul de calorii și aduc aditivi nesănătoși. Fructele oleaginoase și granola – nutritive, dar extrem de calorice; consumate fără măsură duc la îngrășare. Smoothie-urile din comerț – adesea pline de zahăr și calorii, pot ajunge să înlocuiască o masă completă. Pâinea integrală „falsă” – multe sortimente conțin făină rafinată și zahăr adăugat, deci nu ajută la controlul greutății. Eliminarea tuturor grăsimilor – o greșeală majoră: grăsimile sănătoase (avocado, pește, ulei de măsline) sunt esențiale pentru organism. Produsele fără gluten – nu ajută la slăbit decât dacă există intoleranță; unele au chiar mai multe calorii și zahăr. Mesele foarte dese – nu accelerează metabolismul, contează doar aportul total de calorii. Renunțarea completă la carbohidrați – dezechilibrează dieta; cei complecși (legume, leguminoase, cereale integrale) sunt benefici. Săritul peste micul dejun – crește apetitul ulterior și favorizează excesele alimentare. Băuturile energizante sau vitaminizate – bogate în zahăr și calorii goale, pot afecta metabolismul. Iaurtul cu fructe – adesea plin de zaharuri adăugate care contracarează beneficiile lactatelor. Apa aromatizată – de multe ori conține îndulcitori sau zahăr, deci nu sunt o alternativă sănătoasă la apă.

Concluzia nutriționistei care a inventat o metodă de slăbit

Dr. Amaro subliniază că pierderea în greutate sănătoasă nu se bazează pe eliminarea sau introducerea unor alimente la modă, ci pe echilibru, controlul porțiilor și alegerea alimentelor naturale, cât mai puțin procesate. „Multe mituri alimentare pot fi contraproductive. Este esențial să luăm decizii pe baza științei, nu a tendințelor, și să construim o relație normală și sănătoasă cu mâncarea, pentru rezultate pe termen lung.”