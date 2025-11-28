Dintre cei 12 000 de viitori absolvenți ai cursurilor de pregătire profesională ale ANOFM, mai bine de 700 se pregătesc să lucreze în bucătării profesionale

Un număr de 11.969 de persoane au participat la cursurile de formare profesională gratuite organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în perioada ianuarie – octombrie 2025, potrivit unei informări a instituţiei, transmite Agerpres.

Printre domeniile pentru care s-au pregătit cei aproape 12.000 de cursanți, pe un loc fruntaș se află arta culinară. Astfel după absolvire sectorul s-a îmbogățit cu 532 de persoane calificate ca ajutor de bucătar și 248 de bucătari. Alte meserii căutate au fost cele de operator în tehnologia informației, agent de securitate, operator date, îngrijitor spații verzi, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă.

Potrivit comunicatului ANOFM 8.168 dintre beneficiarii cursurilor sunt şomeri, iar 1.711 persoane fac parte din categoria celor care nu beneficiază de gratuitate, potrivit prevederilor legale în vigoare. 215 persoane sunt beneficiare de servicii gratuite, altele decât şomerii, în timp ce alte 1.875 de persoane au beneficiat de formare la locul de muncă prin programe de ucenicie.

În perioada menționată au fost organizate 509 de programe de formare profesională gratuite dintre care 278 de programe de calificare/recalificare, 157 de programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare şi 74 programe de competenţe cheie/transversale.