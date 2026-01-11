Consumul unei diete bogate în grăsimi și sărace în carbohidrați – dieta keto – ar putea crește riscul de a dezvolta cancer hepatic, în doar douăzeci de ani, sugerează un nou studiu îngrijorător, potrivit dailymail.co.uk.

Cunoscută sub numele de „dieta keto” (ketogenică), adepții ei susțin că aceasta ajută la pierderea rapidă în greutate, fără senzația de foame – însă experții avertizează acum că dietele foarte grase pot modifica fundamental celulele ficatului, crescând riscul de cancer.

Dieta keto poate modifica celulele ficatului

Oamenii de știință din SUA au descoperit că, atunci când ficatul este expus, în mod repetat, unei diete bogate în grăsimi, celulele sale trec într-o stare mai primitivă. Deși această schimbare ajută celulele să reziste stresului cauzat de excesul de grăsimi, le face în același timp mai vulnerabile la boli.

„Dacă celulele sunt forțate să facă față în mod repetat unui factor de stres, cum ar fi o dietă bogată în grăsimi, ele vor face lucruri care le ajută să supraviețuiască, dar cu riscul unei susceptibilități crescute la tumorigeneză – procesul prin care celulele normale se transformă în celule canceroase”, a explicat profesorul Alex Shalek, director al Institutului pentru Inginerie Medicală și Științe și coautor al studiului.

Echipa speră că, prin identificarea și țintirea timpurie a acestor modificări, medicii vor putea reduce riscul de formare a tumorilor la persoanele foarte vulnerabile.

Ce presupune o dietă keto?

O dietă keto presupune evitarea aproape completă a carbohidraților pentru a declanșa o stare numită cetoză, în care organismul arde grăsimea stocată pentru energie, ceea ce ajută la pierderea în greutate.

Carbohidrații sunt un macronutrient (alături de grăsimi și proteine) și se găsesc în alimente precum cerealele, legumele amidonoase și fructele.

Cercetările sugerează că dieta keto, devenită la modă, ar putea crește riscul de ficat gras și, în cele din urmă, de cancer.

O dietă keto constă adesea în aproximativ 75% grăsimi, 20% proteine și doar 5% carbohidrați.

Cum a decurs studiul privind dieta keto

Dietele bogate în grăsimi au fost de mult timp asociate cu boala hepatică steatozică, în care excesul de grăsime se acumulează în ficat, provocând inflamație, insuficiență hepatică și, în cele din urmă, cancer.

În studiul publicat în revista Cell, cercetătorii au hrănit șoareci cu o dietă bogată în grăsimi și au folosit secvențiere celulară pentru a analiza modul în care ficatul lor a răspuns.

În fazele incipiente, celulele hepatice (hepatocitele) au activat gene care le ajută să supraviețuiască – reducând probabilitatea morții celulare și stimulând creșterea.

În același timp, însă, genele esențiale pentru funcționarea normală a ficatului au fost dezactivate.

„Pare cu adevărat un compromis, în care se prioritizează ce este bine pentru supraviețuirea celulei individuale într-un mediu stresant, în detrimentul a ceea ce ar trebui să facă țesutul ca întreg”, a declarat Constantine Tzouanas, absolvent Harvard-MIT și coautor al studiului.

La finalul studiului, aproape toți șoarecii aveau cancer hepatic

La finalul studiului, aproape toți șoarecii hrăniți cu o dietă bogată în grăsimi au dezvoltat cancer hepatic.

Cercetătorii au descoperit că, atunci când celulele hepatice se adaptează în acest mod, ele sunt mai predispuse să devină canceroase, dacă apare ulterior o mutație dăunătoare.

Tzouanas a spus: „Aceste celule au activat deja aceleași gene de care vor avea nevoie pentru a deveni canceroase. Odată ce o celulă capătă mutația greșită, lucrurile se accelerează rapid și ea are deja un avans în ceea ce privește unele dintre caracteristicile cancerului.”

Cum se aplică aceste rezultate la oameni

După identificarea acestor modificări celulare la șoareci, echipa și-a îndreptat atenția către persoane cu diferite stadii de boală hepatică.

Cercetătorii au constatat că, în timp, genele necesare funcției normale a ficatului se degradează, în timp ce genele asociate supraviețuirii celulare prosperă, ceea ce a permis prezicerea cu acuratețe a evoluției pacienților.

„Pacienții care aveau o expresie mai mare a acestor gene pro-supraviețuire activate de o dietă bogată în grăsimi au supraviețuit mai puțin timp după apariția tumorilor. Iar dacă un pacient are o expresie mai scăzută a genelor care susțin funcțiile normale ale ficatului, supraviețuirea este, de asemenea, mai redusă”, explică Tzouanas.

Oamenii de știință au subliniat că, deși majoritatea șoarecilor au dezvoltat cancer într-un an, acest proces este mult mai lent la oameni, desfășurându-se pe parcursul a aproximativ 20 de ani.

Totuși, acest interval poate varia în funcție de factori de stil de viață, precum consumul de alcool și starea generală de sănătate – consumul excesiv de alcool și infecțiile virale împing celulele hepatice către o stare „imatură”, crescând riscul de cancer.

Acest lucru se întâmplă deoarece celulele hepatice mai puțin mature sunt mai predispuse să devină canceroase, dacă apare ulterior o mutație dăunătoare.

Mounjaro, o speranță în cancerul hepatic

Echipa de cercetători va investiga acum dacă aceste daune pot fi reversibile printr-o dietă mai sănătoasă sau prin utilizarea medicamentelor pentru slăbit de tip GLP-1, precum Mounjaro.

Prin contrast, recomandările specialiștilor pentru o dietă echilibrată promovează aproximativ 30% grăsimi, 15% proteine și peste 50% carbohidrați.

În ciuda numeroaselor studii care indică potențiale pericole ale dietei keto, aceasta a devenit tot mai populară. Mai multe celebrități, precum Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Halle Berry și Kourtney Kardashian, au vorbit, în trecut, despre adoptarea unei diete sărace în carbohidrați.

Deși bolile hepatice erau cândva întâlnite mai ales la vârstnici și la consumatorii excesivi de alcool, ele sunt în prezent în creștere rapidă în rândul adulților tineri.

British Liver Trust estimează că afecțiunea ar putea afecta acum una din cinci persoane din Marea Britanie – deși experții avertizează că cifra reală ar putea ajunge la 40%.

Îngrijorător este faptul că aproximativ 80% dintre cei afectați rămân nediagnosticați, deoarece boala nu are simptome evidente sau acestea sunt confundate cu probleme mai puțin grave.

Aproximativ unul din patru pacienți va dezvolta o formă avansată a bolii, care duce la cicatrizarea ireversibilă a ficatului și, în final, la insuficiență de organ și cancer.

Totuși, experții speră că injecțiile pentru slăbit, precum Mounjaro, vor transforma tratamentul bolilor hepatice, ajutând ficatul să ardă excesul de grăsimi care crește riscul de boală.