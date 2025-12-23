Lina Axmacher a cutreierat mult timp, cu poftă, scena culinară din New York şi miile ei de adrese până în ziua în care a început să ia Ozempic, unul dintre tratamentele extrem de populare împotriva obezităţii, care a făcut-o să slăbească nouă kilograme şi să îşi piardă pofta de mâncare, relatează un reportaj AFP, preluat de Agerpres.

Deşi acum nu mai are “poftă de cocktailuri, deserturi şi tot ce este dulce”, această newyorkeză de origine suedeză, în vârstă de 41 de ani, ţine să continue “să îşi vadă” prietenii şi să fie invitată la cină, dar fără să fie nevoită să plătească porţiile generoase din restaurantele americane.

Unul dintre localurile ei preferate i-a uşurat viaţa: Le Petit Village, la fel ca alte restaurante, şi-a modificat meniul pentru a propune porţii mai reduse…la un preţ mai mic.

O decizie motivată parţial de explozia în Statele Unite a utilizării unei clase de medicamente cunoscute sub numele de GLP-1, care au apărut recent pe piaţă şi sunt folosite pentru combaterea diabetului şi a obezităţii.

Un american din opt folosește noile medicamente pentru slăbit

Fie că se cheamă Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, aceste tratamente, recomandate recent de OMS, sunt folosite de aproximativ un american din opt, potrivit unui sondaj realizat în noiembrie de think tank-ul KFF, specializat în probleme de sănătate.

Luni, Agenţia americană a medicamentului (FDA) a aprobat chiar prima versiune sub formă de comprimat a Wegovy, ca alternativă la injecţii.

S-a deschis astfel o piaţă uriaşă, menită să răspundă nevoilor specifice ale milioanelor de persoane care urmează aceste tratamente, ce induc senzaţia de saţietate prin imitarea unui hormon gastro-intestinal.

“Mi-am dat seama ieşind că oamenii mănâncă mult mai puţin, o bucăţică aici, o înghiţitură dincolo, şi gata”, lăsând “cantităţi mari” de mâncare în farfurie, povesteşte Aristotle Hatzigeorgiou, patronul a cinci restaurante din New York.

În faţa acestei schimbări, antreprenorul a avut o idee: un meniu micşorat, cu un burger mic, câțiva cartofi prăjiţi şi un pahar mic de alcool la preţul de opt dolari. Foarte, foarte departe de celelalte opţiuni din meniu, deloc uşoare, precum burgerul cu fondue.

Meniul său redus s-a bucurat de un mare succes, afirmă el, atât printre clienţii care urmează tratamente de slăbit, cât şi printre cei care vor pur şi simplu să nu plătească prea mult pentru o masă într-un oraş cu un cost al vieţii astronomic.

Deocamdată însă, folosirea Ozempic sau a unor medicamente similare doar pentru slăbit rămâne limitată în SUA din cauza preţurilor foarte ridicate.

Cu toate acestea, experţii se aşteaptă ca ele să devină tot mai accesibile, o promisiune în acest sens venind chiar din partea preşedintelui Donald Trump.

Utilizarea tot mai frecventă a acestor tratamente determină o transformare a obiceiurilor alimentare din ţară, susţine Marion Nestle, profesoară emerită de nutriţie la New York University.

“Când, după ce a fost una dintre marile plăceri ale vieţii, mâncarea îţi devine duşman, aceasta schimbă totul”, a explicat specialista pentru AFP.

Efectul pe termen lung al medicamentelor de slăbit este deocamdată necunoscut

Deşi tratamentele GLP-1 sunt uneori însoţite de efecte secundare neplăcute, pentru alţii ele s-au dovedit “miraculoase”, a adăugat ea.

Totuşi, specialista avertizează că efectele pe termen lung rămân puţin cunoscute, atât fiziologic, cât şi din punct de vedere social, văzând în utilizarea pe scară largă a acestor produse “un vast experiment uman”.

Lina Axmacher povesteşte că uneori şi-a întrerupt tratamentul cu Ozempic pentru “a se bucura puţin mai mult de viaţă”.

“Îmi place senzaţia de foame şi satisfacţia de a mânca ceva ce îmi doresc”, mărturiseşte ea, adăugând că îi lipseşte această senzaţie atunci când urmează tratamentul.

Tratamentul cu Ozempic a ajutat-o însă să adopte obiceiuri mai bune, precum să bea mai puţin alcool şi să facă mai mult sport, a explicat aceasta.

Cu sau fără medicamente de slăbit, reducerea porţiilor servite în SUA n-ar strica, este de părere Marion Nestle.

Porţiile mici servite în restaurantele newyorkeze ale lui Aristotle Hatzigeorgiou corespund de fapt porţiilor normale de dinaintea acestei “inflaţii calorice”, i-au spus unii clienţi.

“De fapt”, adaugă el, “poate că sunt nişte feluri care au, pur şi simplu, mărimea potrivită”.