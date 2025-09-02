Tuturor ne sunt familiare zgomotele din intestinele noastre. Câteodată, chiar când liniștea este deplină, stomacul nostru iese în evidență, punându-ne într-o situație delicată. În termeni medicali se numesc borborisme și sunt rezultatul mișcărilor intestinale și al trecerii gazelor și lichidelor prin tubul digestiv.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Când sunt normale?

Zgomotele din stomac apar în mod obișnuit și sunt un semn că sistemul digestiv funcționează:

Între mese, stomacul și intestinele fac mișcări (peristaltism) pentru a „curăța” tractul digestiv.

După masă, digestia implică amestecarea alimentelor cu sucurile digestive, ceea ce produce sunete.

Când ești flămând, stomacul secretă hormoni care stimulează contracțiile și apar zgomotele clasice de „foame”. Sunt un barometru foarte bun de a deosebi foamea fiziologică de pofte. Câți mai mâncăm în zilele noastre la auzul acestor zgomote?.

După băuturi carbogazoase sau mese bogate în fibre, gazele și lichidele în exces produc mai multe „bolboroseli”.

Dacă aceste zgomote sunt ocazionale și nu vin cu niciun alt simptom ele sunt perfect normale.

Când ar trebui să ne îngrijorăm?

Zgomotele digestive pot semnala o problemă atunci când sunt însoțite de:

Durere abdominală persistentă sau severă

Constipație cronică

Scaun cu sânge sau negru (sângerare ocultă)

Pierdere în greutate neintenționată și semnificativă

Greață, vărsături sau senzație de plenitudine constantă

Posibile cauze patologice: intoleranțe alimentare (lactoză, gluten), sindrom de colon iritabil, infecții gastrointestinale, obstrucții intestinale, boala Crohn sau alte afecțiuni digestive. Sigur că de foarte multe ori poate fi vorba doar de stresul de zi cu zi ce își pune amprenta asupra sistemului nostru digestiv. Dar dacă zgomotele intestinale sunt însoțite și de alte simptome ca cele de mai sus este bine ca în loc să cumpărați o grămadă de suplimente, să dați fuga la medic pentru o discuție și ceva investigații.

Cum să diminuezi zgomotele deranjante?

Dacă nu există o boală de fond, câteva obiceiuri pot ajuta: