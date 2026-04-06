Mai multe decoraţiuni de sărbători din municipiul Zalău au fost vandalizate în noaptea de duminică spre luni, la doar o zi după ce primăria prezentase public imaginile cu amenajările din oraş, transmite Agerpres.

Deşi ornamentele fuseseră montate de o săptămână, acestea au fost deteriorate imediat după expunerea lor în mediul online, informează instituţia.

Astfel, persoane necunoscute au rupt părţi din „iepuraşii de Paşte” şi au lovit alte decoraţiuni amplasate în oraş.

Într-o postare publicată luni pe pagina de Facebook, municipalitatea a criticat distrugerea obiectelor festive, subliniind efortul depus pentru înfrumuseţarea oraşului.

„În urmă cu o zi, publicam fotografii cu decoraţiunile pregătite pentru sărbători, amplasate în mai multe zone din oraş. Ne dorim să ne bucurăm împreună de aceste momente speciale, de frumos, şi să oferim comunităţii locuri unde fiecare să poată face fotografii şi să creeze amintiri. Din păcate, nu toată lumea vede aceste iniţiative în mod pozitiv. Peste noapte, o parte dintre decoraţiuni au fost vandalizate”.

Totodată, reprezentanţii instituţiei au lansat un apel la civism.

„Facem un apel către toţi cetăţenii să respecte munca depusă şi spaţiile create pentru întreaga comunitate. Aceste decoraţiuni sunt pentru noi toţi, pentru bucurie, pentru oraş, pentru copii”, se arată în postarea menţionată.

Diana Breban, purtătorul de cuvânt al Primăriei Zalău, a precizat, pentru AGERPRES, că au fost luate deja primele măsuri legale şi tehnice.

„Vandalizarea decoraţiunilor a fost adusă la cunoştinţa Poliţiei Locale. Angajaţii Citadin-Salubrizare au încercat să reducă pagubele produse, prin repararea stricăciunilor. În procent de 80%, ele au fost refăcute”, a declarat reprezentanta Primăriei Zalău.