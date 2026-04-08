Dorina Bobeș, din Valea Măcrișului, județul Ialomița, conduce o fermă de 1.700 de hectare. În exploatația sa cultivă „grâu, porumb, floarea-soarelui, mazăre, lucernă – tot ceea ce este necesar pentru un asolament corect”.

G4Food a lansat seria editorială „De la pompă la raft", dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori. Vom urmări, pe rând, impactul asupra producătorilor, transportului, procesării și retailului, pentru a arăta unde se acumulează costurile și cum se traduc ele în coșul zilnic al românilor.

Dorina Bobeș (fermier): „Vreau să cred că este o situație temporară”

Am întrebat-o pe Dorina Bobeș cum a resimțit creșterea prețului carburanților chiar la începutul campaniei de primăvară.

„În momentul de față vreau să cred că este o situație temporară și că autoritățile, nu doar ale noastre, ci și cele europene, vor interveni la un moment dat pentru clarificare.

Nu știm dacă, într-adevăr, războiul din Golf a afectat real ceea ce consumăm noi acum, sau dacă este o speculație care s-a reflectat imediat în prețul de la pompă.

La fel s-a întâmplat și cu războiul din Ucraina: au crescut prețurile la cereale brusc, apoi au scăzut, și noi am fost puși într-o situație dificilă — nu știam dacă să vindem sau nu, dacă vom mai avea sau nu ce mânca.

- articolul continuă mai jos -

Evident, fermierul rămâne întotdeauna cel pe capul căruia se sparg toate oalele. Sper să revenim la o situație în care să putem funcționa normal !”, a arătat domnia-sa.

„Lucrurile bune nu se fac cu economie!”

Dar pentru fermiera de la Valea Măcrișului, scumpirea carburanților este doar o parte a problemei. De fapt, consideră ea, disfuncționalitățile au rădăcini mai adânci.

„Se va acorda o subvenție majorată până la 2,8 lei/litru, dar, sincer, nu este cea mai bună soluție. E un ajutor binevenit, dar insuficient.

Există niște grafice de consum pe baza cărora se acordă cantitățile, însă acestea nu reflectă consumul real din câmp. Solul diferă, condițiile de secetă fac ca lucrările să fie mai grele și, implicit, consumul să crească. Dacă ne-am încadra strict în acele valori teoretice, lucrările ar fi proaste. Iar noi nu putem risca un an agricol doar ca să ne încadrăm în niște tabele.

Lucrurile bune nu se fac cu economie. Dăm totul, muncim cu seriozitate, dar așteptăm, în schimb, atenția cuvenită asupra agriculturii”, a evidențiat Dorina Bobeș.

„Tot ce punem în cratiță vine din pământ”

Fără a exagera lucrurile, fermiera a explicat de ce agricultura ar trebui sprijinită cu prioritate, prin măsuri eficiente.

„Agricultura trebuie sprijinită, pentru că – exact cum spuneam și cu alte ocazii – tot ce punem în cratiță vine din pământ. Poate mulți nu conștientizează asta, dar de acolo trăim cu toții.

Ziua de mâine depinde de ceea ce crește astăzi în ogor!”

Avem nevoie de mai mult sprijin, ca să putem merge înainte!”