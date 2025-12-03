Chiar dacă fructele sunt alimente importante, al căror consum face parte dintr-o dietă sănătoasă și echilibrată, nu întotdeauna sunt recomandate și mai ales nu chiar orice fel de fructe. În general, fructele sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi vitamine, minerale, fibre și antioxidanți și ajută la prevenirea bolilor, contribuie la îmbunătățirea sistemului imunitar și oferă, în mod natural, energia de care organismul are nevoie, notează ABC.

Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că nu toate fructele sunt la fel. Căpșunile sunt extrem de nutritive, deoarece conțin vitamina C, antioxidanți, fibre și apă. De asemenea, au puține calorii și proprietăți antiinflamatoare.

În ciuda listei lor lungi de beneficii, există situații în care experții avertizează că trebuie să fim precauți atunci când le includem în alimentația noastră. Mai ales când nu sunt ceea ce numim fructe de sezon, cum e de pildă, această perioadă a anului.

Această teorie este susținută și de doctorul David Céspedes, specialist în longevitate. „Din păcate, căpșunile sunt printre cele mai proaste fructe pe care le poți mânca”, asigură el. Într-un videoclip publicat pe profilul său de TikTok, medicul explică de ce.

De ce n-ar trebui să consumăm des căpșuni

Doctorul David Céspedes arată că aceste fructe sunt „printre cele mai proaste pe care le poți mânca”. Medicul, specialist în longevitate, explică motivul. „Acumulează mai multe pesticide decât oricare alt fruct. Cel mai rău este că majoritatea oamenilor cred că o simplă clătire este suficientă”, se plânge el.

În acest sens, expertul subliniază care este greșeala cea mai frecventă atunci când consumăm căpșuni. „Să le ținem cinci secunde sub robinet și să le păstrăm umede în frigider. În acest fel, reziduurile nu sunt eliminate și ele se strică mult mai repede”, comentează el.

Cum putem îndepărta eficient pesticidele de pe căpșuni

David Céspedes explică și care este modul corect de a proceda: „Modul corect este să le lăsați 10 minute în apă cu sare sau oțet 3%, să le clătiți bine, să le uscați și să le păstrați într-un recipient bine ventilat.” Specialistul confirmă că „astfel durează mai mult și sunt cu adevărat curate”.